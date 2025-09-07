Dlaczego pasta z wątróbki to skarb dla seniorów

Wątróbka to jedno z najbardziej odżywczych mięs, które warto włączyć do diety osób starszych. Jest bogata w biodostępne żelazo, witaminę B12, cynk i witaminę A - składniki niezbędne do produkcji czerwonych krwinek, wsparcia odporności i dobrego wzroku.

Dostarcza też wysokiej jakości białka, potrzebnego do regeneracji mięśni, co w wieku senioralnym jest szczególnie istotne. Co więcej, w porównaniu do wędlin zawiera mniej tłuszczów nasyconych i soli, więc jej regularne spożywanie lepiej wpisuje się w zdrową dietę sercowo-naczyniową.

Wybór wątróbki - której najlepiej użyć?

Nie każda wątróbka jest taka sama. Najbardziej delikatna i aromatyczna jest wątróbka drobiowa, szczególnie z kurczaka lub indyka - ma łagodniejszy smak i mniej intensywny aromat niż wołowa czy wieprzowa.

Jak podkręcić smak pasty z wątróbki

Choć wątróbka sama w sobie ma intensywny smak, odpowiednie dodatki mogą sprawić, że pasta stanie się naprawdę wyjątkowa. Do klasyki należy dodatek cebuli i jabłka, które łagodzą charakterystyczną goryczkę wątróbki, oraz odrobina masła lub oliwy, która nada kremowej konsystencji.

Aromatyczne przyprawy, jak tymianek, majeranek czy szczypta gałki muszkatołowej, podkreślą smak, nie przytłaczając go. Dla delikatnej słodyczy można dodać trochę miodowej musztardy lub karmelizowanej cebuli. Natka pietruszki czy koper doda świeżości i koloru, a ugotowane jajko sprawi, że pasta będzie aksamitna i pełniejsza w smaku.

Pasztet z wątróbki 123RF/PICSEL

Do pasty można dodać drobno posiekane orzechy włoskie, pestki dyni lub odrobinę startego chrzanu, aby nadać jej nieco wyrazistości. Można też sięgnąć po żurawinę lub suszone pomidory, które równoważą smak wątróbki i wzbogacają pastę o dodatkowe witaminy i antyoksydanty.

Seniorzy często doceniają połączenie delikatnej wątróbki z kremowym jogurtem naturalnym lub lekkim twarogiem, który dodatkowo złagodzi smak i poprawi konsystencję.

Jak podawać i przechowywać pastę z wątróbki

Najlepiej smakuje schłodzona, na razowym chlebie lub pełnoziarnistej bagietce. Można ją także używać jako farszu do naleśników, warzywnych roladek, jajek faszerowanych lub krakersów.

Pasta przechowywana w szczelnie zamkniętym słoiku w lodówce utrzymuje świeżość do trzech dni. Aby cieszyć się pełnią aromatu, warto ją wyjąć chwilę przed podaniem, by lekko ogrzała się do temperatury pokojowej.

Przepis na pyszną pastę z wątróbki dla seniorów

Składniki:

400 g świeżej wątróbki drobiowej (kurczak lub indyk)

1 średnia cebula

1 małe jabłko

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka miękkiego masła

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 jajko ugotowane na twardo

garść świeżej natki pietruszki

szczypta tymianku

szczypta majeranku

sól i pieprz do smaku

Wykonanie:

Wątróbkę oczyść i pokrój na mniejsze kawałki, a następnie zalej mlekiem lub wodą na 1-2 godziny, by pozbyć się goryczki. Na patelni rozgrzej oliwę z masłem, podsmaż cebulę, jabłko i czosnek, a następnie dodaj odsączoną wątróbkę. Smaż delikatnie, aż wątróbka będzie gotowa w środku, ale nie sucha. Ostudź, a potem zmiksuj składniki na gładką masę razem z jogurtem i przyprawami. Przetrzyj ugotowane jajko przez sitko i dodaj do pasty wraz z posiekaną natką. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Pasta gotowa!

Do kanapek z pastą z wątróbki dodaj świeże warzywa. Zawarta w nich witamina C dodatkowo pomoże we wchłanianiu żelaza 123RF/PICSEL

