Dlaczego kaloryfer na "piątce" to pułapka? Sprawdź, ile płacisz za nadmiar ciepła

Magda Kania

Zimą każdy z nas staje się strategiem ogrzewania - przestawiamy termostaty, zasłaniamy okna, a i tak rachunki przyprawiają o dreszcze. Okazuje się, że wystarczy kilka prostych trików, by kaloryfery grzały mocniej, mieszkanie było przytulniejsze, a portfel nie płakał. Zdradzamy sekrety, które robią różnicę.

Sezon grzewczy bez stresu – oto sprawdzone triki na tańsze ogrzewanie
Sezon grzewczy bez stresu – oto sprawdzone triki na tańsze ogrzewaniesinenkiy123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kaloryfer kontra portfel - odwieczna walka
  2. Foliowy sprzymierzeniec, czyli mata za kaloryferem
  3. Termostat - magia jednego pokrętła
  4. Odpowietrzanie - rytuał, który się opłaca
  5. Okna i drzwi - strażnicy domowego ciepła
  6. Słońce w roli dogrzewacza
  7. Kaloryfer lubi przestrzeń
  8. Wietrzenie na szybko, nie na pół dnia
  9. Gadżety i nowoczesne patenty
  10. Wilgotność - sekretny sprzymierzeniec ciepła
  11. Dywan - prosty sposób na ciepłe stopy
  12. Kaloryfer też ma swoje potrzeby

Kaloryfer kontra portfel - odwieczna walka

Sezon grzewczy to czas, gdy większość z nas spogląda na rachunki z przerażeniem i myśli: "czy to na pewno za moje mieszkanie, czy może za pół osiedla?". Okazuje się jednak, że to nie grzejnik jest winny, a raczej nasze złe nawyki. Kaloryfery potrafią być sprytniejsze, niż się wydaje, wystarczy im tylko trochę pomóc.

Foliowy sprzymierzeniec, czyli mata za kaloryferem

Niech pierwszy rzuci poduszką ktoś, kto nigdy nie marzł przy ścianie zewnętrznej. Prawda jest taka, że sporo ciepła ucieka właśnie tam - zamiast grzać pokój, kaloryfer grzeje mur. Rozwiązanie? Mata odbijająca ciepło. To kawałek folii lub specjalnej pianki, którą montuje się za grzejnikiem. Kosztuje grosze, a efekt bywa naprawdę odczuwalny - w pokoju robi się przyjemniej, a i rachunek jest mniejszy.

Termostat - magia jednego pokrętła

Większość z nas ma głowice termostatyczne, ale mało kto wie, co oznaczają te cyferki. A przecież to nie tylko ozdoba! Każdy dodatkowy stopień temperatury w mieszkaniu to ok. 6-7 procent wyższe rachunki. Zamiast ustawiać kaloryfer na "piątkę" i potem otwierać okna, bo jest już za gorąco, lepiej utrzymać stabilne 20-21 stopni. I nagle okazuje się, że cieplej i taniej mogą iść w parze.

Biały grzejnik z termostatycznym zaworem ustawionym na poziom 3, zamontowany przy jasnej ścianie.
Lepiej nie ustawiaj kaloryfera na "piątkę", zacznij od "trójki" i później ewentualnie podkręć trochę ogrzewanie, jeśli jest wyjątkowo zimno na zewnątrz123RF/PICSEL

Odpowietrzanie - rytuał, który się opłaca

Bulgoczący kaloryfer to nie znak duchów w domu, tylko zwykłe powietrze uwięzione w instalacji. W efekcie grzejnik nagrzewa się tylko w połowie, a my płacimy za ciepło, którego nie ma. Odpowietrzanie trwa dosłownie kilka minut - wystarczy klucz i szmatka. Efekt? Kaloryfer znów daje z siebie 100 procent.

Okna i drzwi - strażnicy domowego ciepła

Możesz mieć najgorętszy kaloryfer świata, a i tak w pokoju będzie chłodno, jeśli z każdej strony ciągnie. Zimą nie ma miejsca na przeciągi - dobre uszczelki w oknach i drzwiach to inwestycja, która szybko się zwraca. Taśma piankowa, silikon, a nawet najprostsze uszczelki samoprzylepne potrafią zatrzymać naprawdę sporo ciepła w środku.

Słońce w roli dogrzewacza

Nie doceniamy naturalnego grzejnika, jakim jest słońce. W dzień odsłoń zasłony i rolety, a promienie zrobią swoje. Wieczorem natomiast szczelnie zasłoń okna, by zatrzymać ciepło. Prosta, darmowa metoda, która działa od pokoleń - babcie miały rację.

Kaloryfer lubi przestrzeń

Grzejnik schowany za grubą zasłoną albo przytulony do kanapy to jak biegacz w kurtce zimowej. Kaloryfer musi mieć swobodę, żeby ciepło rozchodziło się po pokoju. Zasada jest prosta: im mniej mu przeszkadzamy, tym skuteczniej grzeje.

Łóżko z jasną pościelą i poduszkami stoi przy dużym oknie, za którym widać zimowy krajobraz z ośnieżonymi drzewami, wnętrze dopełnia ciepłe światło lampki i zasłony w stonowanych kolorach.
W ciągu dnia odsłoń zasłony i wpuść słońce do mieszkania. Po południu i wieczorem, zanim zasuniesz zasłony, poczekaj aż kaloryfer nagrzeje się123RF/PICSEL

Wietrzenie na szybko, nie na pół dnia

Któż z nas nie zostawił kiedyś okna uchylonego "na chwilę", a potem przypomniał sobie o nim po trzech godzinach? Tymczasem takie wietrzenie wyziębia mieszkanie i zmusza kaloryfery do heroicznego wysiłku. Dużo lepiej jest otworzyć okna na oścież na 5 minut i zrobić krótki przeciąg. Świeże powietrze wpadnie, a ściany i meble nie zdążą się wychłodzić.

Gadżety i nowoczesne patenty

Jeśli chcesz pójść o krok dalej, możesz postawić na smart rozwiązania. Gniazdka z timerem, termostaty sterowane aplikacją, a nawet programatory - to wszystko sprawia, że ogrzewanie działa wtedy, kiedy naprawdę go potrzebujesz. Grzejnik nie musi grzać pustego mieszkania, a ty masz pełną kontrolę nad rachunkiem.

    Wilgotność - sekretny sprzymierzeniec ciepła

    Sucho jak na Saharze? Wtedy zawsze wydaje się chłodniej. Dlatego warto zadbać o odpowiednią wilgotność w mieszkaniu. Nie potrzebujesz od razu profesjonalnego nawilżacza - czasem wystarczy zawiesić pojemnik z wodą na kaloryferze. Ciepłe i wilgotne powietrze sprawia, że odczuwalna temperatura rośnie, a my czujemy się komfortowo nawet przy nieco niższych stopniach.

    Dywan - prosty sposób na ciepłe stopy

    Nie docenisz dywanów, dopóki nie wejdziesz boso na zimne płytki czy panele. Dywan nie tylko dodaje klimatu wnętrzu, ale też zatrzymuje ciepło i daje przyjemne uczucie ciepłych stóp. A kiedy nogi są ciepłe, od razu całe ciało czuje się lepiej.

    Kaloryfer też ma swoje potrzeby

    Jak widać, kaloryfer to nie tylko kawał żeliwa przy ścianie. To sprytne urządzenie, które potrafi ogrzać mieszkanie skutecznie i ekonomicznie, jeśli tylko mu pomożesz. Trochę folii, odrobina dyscypliny i odcięcie go od niepotrzebnych przeszkód, a twój portfel odetchnie z ulgą.

