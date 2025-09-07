W PRL-u jedli je wszyscy. Zupy mleczne - zdrowy posiłek czy kulinarna kara?

Za PRL-u były obowiązkowe, serwowano je w przedszkolach, na koloniach i w każdym domu. Zupy mleczne - przez niektórych kochane, przez innych znienawidzone - wciąż budzą silne wspomnienia. Czy warto je jeść i jak można je przyrządzić, by nie kojarzyły się tylko z traumą dzieciństwa?

Zupy mleczne PRL-u – koszmar dzieciństwa czy zdrowotna bomba?
Zupy mleczne PRL-u – koszmar dzieciństwa czy zdrowotna bomba?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zupa mleczna - smak PRL-u
  2. Dlaczego zupy mleczne były tak popularne w PRL-u?
  3. Z czego robiono zupy mleczne w PRL-u?
  4. Nieodłączny element każdego poranka
  5. Zdrowe czy niekoniecznie?
  6. Jak dziś odczarować zupy mleczne?
  7. Zupa mleczna w nowoczesnym wydaniu - prosty przepis

Zupa mleczna - smak PRL-u

Kto chodził do przedszkola w czasach PRL-u, ten pamięta zapach mleka unoszący się z kuchni i miseczki pełne płatków pływających w białym morzu. Zupy mleczne były wszędzie - od stołówek szkolnych po domowe kuchnie. Dla jednych - koszmar śniadaniowy, dla innych - smak dzieciństwa, którego dziś już się tak nie spotyka.

Dlaczego zupy mleczne były tak popularne w PRL-u?

Powód był prozaiczny: mleko było tanie i łatwo dostępne. Do tego państwo mocno promowało jego spożycie, podkreślając, że to dobre źródło wapnia i białka dla młodego pokolenia. W czasach, gdy półki sklepowe świeciły pustkami, a mięso było reglamentowane, mleko stało się podstawą wielu posiłków. Zupa mleczna była więc nie tyle wyborem kulinarnym, co prostą odpowiedzią na realia tamtej epoki.

Biała porcelanowa miska z mlekiem, w mleku unoszą się kawałki lanej kluski, obok w koszyku rodzynki oraz zielona roślina, w tle serwetka i łyżka.
Lane kluski na mleku to jedno z kultowych dań PRL-uZygmuntowicz/REPORTEREast News

Z czego robiono zupy mleczne w PRL-u?

Podstawą było mleko - krowie, oczywiście - czasem świeże prosto od gospodarza, a częściej pasteryzowane w charakterystycznych szklanych butelkach lub w foliowych woreczkach. Do tego dochodziły różne dodatki, które czyniły każdą zupę inną.

Najpopularniejsze były:

  • płatki: owsiane, jęczmienne
  • ryż
  • kasze: jęczmienna, manna, kukurydziana, gryczana
  • makaron np. typu "nitki"
  • lane kluski

Zazwyczaj podawane były na słodko - z cukrem, miodem lub dżemem, oraz z odrobiną soli i masła.

Miseczka z kaszą gryczaną zalaną mlekiem, drewniana łyżka, świeże jabłka i kwitnące gałązki kwiatów ułożone na drewnianym stole, obok ziarna kaszy.
W dawnych czasach bardzo popularnym daniem, nie tylko śniadaniowym, była kasza gryczana na mleku123RF/PICSEL

Nieodłączny element każdego poranka

W epoce PRL-u zupa mleczna stała się nieodłącznym elementem śniadaniowego rytuału dzieci i dorosłych - była synonimem zdrowego poranka. Dzieci w przedszkolach dostawały je na śniadanie, a dorośli traktowali jako szybki i sycący posiłek.

Nie zawsze chodziło o smak - raczej o to, że to był prosty sposób, by nakarmić dużą grupę ludzi przy ograniczonych zasobach. Z czasem jednak zupy mleczne wrosły w krajobraz kulinarny Polski Ludowej i dla wielu stały się nieodłącznym elementem wspomnień z dzieciństwa.

    Zdrowe czy niekoniecznie?

    Dziś dietetycy patrzą na zupy mleczne nieco inaczej. Z jednej strony to porządna porcja wapnia i białka, a płatki czy kasze dostarczają błonnika i węglowodanów. Z drugiej strony - problemem bywało przygotowanie. Zupy często były dosładzane, czasem wręcz przesładzane, a rozgotowane płatki traciły część wartości odżywczych. Do tego dochodził fakt, że nie każdy dobrze toleruje laktozę.

    Dlatego odpowiedź brzmi: tak, zupy mleczne są zdrowe, ale pod warunkiem, że przygotujemy je z głową.

    Jak dziś odczarować zupy mleczne?

    Nie musimy już trzymać się schematu z PRL-u. Można użyć mleka roślinnego - owsianego, migdałowego czy sojowego lub mleka bez laktozy. Zamiast rafinowanego cukru dodać świeże lub suszone owoce, orzechy lub masło orzechowe, pestki dyni czy sezam.

    Oprócz płatków owsianych można użyć jaglanych, orkiszowych czy żytnich. Warto czasem ugotować zupę mleczną z kaszą jaglaną lub komosą, która jest bezglutenowa i zasobna w białko.

    Dzięki temu klasyk PRL-u może stać się zarówno pożywnym śniadaniem, jak i lekką kolacją - bez traumy sprzed lat.

    Owsianka udekorowana plasterkami banana, świeżymi borówkami, mieszanką orzechów i listkiem mięty w białej misce na jasnym tle.
    Do zupy mlecznej warto dodać świeże owoce oraz źródło zdrowych tłuszczy - orzechy, masło orzechowe lub pestki, nasiona123RF/PICSEL

    Zupa mleczna w nowoczesnym wydaniu - prosty przepis

    Składniki:

    • 500 ml mleka (krowiego lub roślinnego)
    • 4 łyżki płatków jaglanych
    • garść świeżych owoców (np. borówki, maliny, gruszka, banan)
    • łyżka pasty z nerkowców (lub całych nerkowców)
    • szczypta cynamonu

    Przygotowanie:

    1. Do rondelka wlej mleko i wsyp płatki, zamieszaj. Włącz palnik na mały ogień i podgrzewaj do zagotowania, mieszając co jakiś czas.
    2. Gotuj 3 minuty, a następnie wyłącz palnik i pozostaw płatki na 5 minut, aż wchłoną mleko i napęcznieją. Dzięki temu nie rozgotujesz płatków.
    3. Przełóż do miseczki, dodaj na wierzch pokrojone owoce, polej pastą orzechową i posyp cynamonem.

