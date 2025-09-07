Życiodajna woda a w niej? Zwróć uwagę na dodatki

Nie od dziś wiadomo, że picie wody jest wskazane dla wszystkich. Życiodajna woda pomaga nam utrzymać zdrowie w różnym zakresie, ale także ważne jest to, co do niej dodajemy.

Najpopularniejszym dodatkiem do wody jest sok z cytryny. Jej kilka kropel dostarcza witaminy C, działa lekko zasadowo i wspiera naczynia krwionośne.

Mniej popularny jest ocet jabłkowy. Wystarczy łyżeczka do wody, by obniżyć poposiłkowy wzrost glukozy we krwi i wspierać wrażliwość na insulinę.

Plaster świeżego imbiru dodany do wody z kolei działa:

przeciwzapalnie

poprawia krążenie

może łagodnie obniżać ciśnienie

Należy też pamiętać, że odwodnienie może nasilać nadciśnienie i zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Picie wody na czczo wspiera filtrację nerek, poprawia krążenie i pomaga utrzymać stabilny poziom cukru.

Te dodatki do posiłku wiele w nim zmienią. Masz je w swojej kuchni?

W jaki sposób kurkuma wspomaga walkę z wysokim cukrem? 123RF/PICSEL

Niektóre zioła i przyprawy zawierają substancje bioaktywne, które działają podobnie do leków - rozszerzają naczynia, poprawiają wrażliwość na insulinę lub zmniejszają stan zapalny.

Tak, chociażby:

cynamon cejloński może poprawiać wrażliwość na insulinę i obniżać poziom cukru

kurkuma z pieprzem , a raczej zawarta w kurkumie kurkumina wspomagana przez pieprz, działa przeciwzapalnie i poprawia funkcjonowanie śródbłonka naczyń

czosnek może obniżać ciśnienie tętnicze i wspierać serce

Do tego warto mieć w domu zieloną herbatę. Zawiera ona katechiny, które poprawiają elastyczność naczyń i wspierają metabolizm glukozy.

Wszystkie te produkty możemy bez problemu dostać w polskich sklepach. Wśród nich jednak znajduje się też taki, który jest trudniej dostępny w Polsce, ale warto go spróbować, gdy będziemy mieć ku temu możliwość.

Mowa o Amli. Amla to owoc szeroko stosowany w ajurwedzie i uznawany za jeden z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów. Ma cierpko-kwaśny smak i wyjątkowo wysoką zawartość witaminy C - nawet kilkadziesiąt razy więcej niż pomarańcze.

Badania sugerują, że regularne spożywanie amli może wspierać kontrolę glikemii poprzez kilka mechanizmów. Przede wszystkim jej spożycie zwiększa wrażliwość na insulinę. Polifenole w amli ułatwiają transport glukozy do komórek, co obniża jej poziom we krwi.

Dodatkowo spowalnia wchłanianie cukru, gdyż błonnik i taniny w niej zawarte ograniczają gwałtowne skoki glukozy po posiłku. Amla chroni też trzustkę. Działa antyoksydacyjnie, zmniejszając stres oksydacyjny, który uszkadza komórki β produkujące insulinę.

