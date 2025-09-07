Co na pusty żołądek, gdy borykamy się z wysokim cukrem? To może wiele zmienić
Poranne nawyki żywieniowe mają ogromne znaczenie dla zdrowia. To, co spożywamy na czczo, wpływa na poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze oraz pracę całego układu metabolicznego. Odpowiednio dobrane produkty mogą wspierać regulację glikemii, poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych i działać przeciwzapalnie.
Spis treści:
Życiodajna woda a w niej? Zwróć uwagę na dodatki
Nie od dziś wiadomo, że picie wody jest wskazane dla wszystkich. Życiodajna woda pomaga nam utrzymać zdrowie w różnym zakresie, ale także ważne jest to, co do niej dodajemy.
Najpopularniejszym dodatkiem do wody jest sok z cytryny. Jej kilka kropel dostarcza witaminy C, działa lekko zasadowo i wspiera naczynia krwionośne.
Mniej popularny jest ocet jabłkowy. Wystarczy łyżeczka do wody, by obniżyć poposiłkowy wzrost glukozy we krwi i wspierać wrażliwość na insulinę.
Plaster świeżego imbiru dodany do wody z kolei działa:
- przeciwzapalnie
- poprawia krążenie
- może łagodnie obniżać ciśnienie
Należy też pamiętać, że odwodnienie może nasilać nadciśnienie i zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Picie wody na czczo wspiera filtrację nerek, poprawia krążenie i pomaga utrzymać stabilny poziom cukru.
Te dodatki do posiłku wiele w nim zmienią. Masz je w swojej kuchni?
Niektóre zioła i przyprawy zawierają substancje bioaktywne, które działają podobnie do leków - rozszerzają naczynia, poprawiają wrażliwość na insulinę lub zmniejszają stan zapalny.
Tak, chociażby:
- cynamon cejloński może poprawiać wrażliwość na insulinę i obniżać poziom cukru
- kurkuma z pieprzem, a raczej zawarta w kurkumie kurkumina wspomagana przez pieprz, działa przeciwzapalnie i poprawia funkcjonowanie śródbłonka naczyń
- czosnek może obniżać ciśnienie tętnicze i wspierać serce
Do tego warto mieć w domu zieloną herbatę. Zawiera ona katechiny, które poprawiają elastyczność naczyń i wspierają metabolizm glukozy.
Wszystkie te produkty możemy bez problemu dostać w polskich sklepach. Wśród nich jednak znajduje się też taki, który jest trudniej dostępny w Polsce, ale warto go spróbować, gdy będziemy mieć ku temu możliwość.
Mowa o Amli. Amla to owoc szeroko stosowany w ajurwedzie i uznawany za jeden z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów. Ma cierpko-kwaśny smak i wyjątkowo wysoką zawartość witaminy C - nawet kilkadziesiąt razy więcej niż pomarańcze.
Badania sugerują, że regularne spożywanie amli może wspierać kontrolę glikemii poprzez kilka mechanizmów. Przede wszystkim jej spożycie zwiększa wrażliwość na insulinę. Polifenole w amli ułatwiają transport glukozy do komórek, co obniża jej poziom we krwi.
Dodatkowo spowalnia wchłanianie cukru, gdyż błonnik i taniny w niej zawarte ograniczają gwałtowne skoki glukozy po posiłku. Amla chroni też trzustkę. Działa antyoksydacyjnie, zmniejszając stres oksydacyjny, który uszkadza komórki β produkujące insulinę.