Skimia japońska - co to za roślina?

Naturalnym miejscem jej występowania jest nie tylko Japonia, co sugeruje nazwa. Krzew spotykany jest także w Chinach oraz Azji Południowo-Wschodniej i Tajwanie. W panujących tam warunkach klimatycznych może osiągać nawet siedem metrów wysokości. Do Europy skimia japońska trafiła w XIX wieku i do tego czasu jest ceniona jako krzew ozdobny o egzotycznej prezencji.

Jak wygląda skimia japońska w polskim ogrodzie?

Nadwiślańska aura nie sprzyja aż tak bujnemu wzrostowi rośliny, jak jej rodzinne strony. Nie oznacza to jednak, że traci urok. Nastawić się trzeba na to, że w polskich warunkach skimia to niewysoki, ale gęsty krzew, dorastający do maksymalnie półtora metra wysokości. To dobra wiadomość dla osób, które nie dysponują ogromnym ogrodem.

O urodzie skimii japońskiej decydują w znacznej mierze błyszczące, skórzaste, ciemnozielone liście, które utrzymują się na gałęziach przez cały rok. Wiosną pojawiają się białe lub kremowe kwiaty zebrane w baldachogrona. Ich piękny zapach przypomina perfumy. Po przekwitnięciu krzew nadal prezentuje się zjawiskowo, co nie jest regułą w świecie roślin. Późnym latem pojawiają się kuliste, czerwone owoce, będące barwnym akcentem przez całą zimę. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że takiego urozmaicenia w zimowym krajobrazie potrzebuje każdy ogrodnik. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że do zawiązywania owoców potrzebne są sadzonki męskie i żeńskie.

Dobrym krokiem może być uprawa skimii w pojemniku T.W. van Urk 123RF/PICSEL

Uprawa skimii japońskiej w Polsce. Jakie wyzwania czekają na ogrodników?

Skimia japońska z powodzeniem może być uprawiana na terenie naszego kraju, choć najmniej problemów w pielęgnacji będzie dostarczać ogrodnikom z cieplejszych, zachodnich rejonów Polski. Właśnie tutaj skimia będzie w stanie przezimować w gruncie po okryciu agrowłókniną. Warto również ściółkować podłoże wokół krzewu korą lub liśćmi.

W innych przypadkach lepiej jest traktować ją jako roślinę odpowiednią do uprawy w donicy, którą na okres zimowy będzie można przenieść do jasnego, ale chłodnego pomieszczenia (optymalne warunki 8-10 st. C).

Najważniejsze zasady pielęgnacji skimii japońskiej

Egzotyczny krzew bardzo źle reaguje na porywiste podmuchy wiatru, więc należy wygospodarować dla niego zaciszne stanowisko. Zbyt ostre słońce może powodować poparzenie ozdobnych liści - skimia japońska najlepiej rośnie w półcieniu. Zapewnij jej przepuszczalne, próchnicze i kwaśne podłoże (pH 4,5-5,5). W pielęgnacji można stosować nawozy dopasowane do roślin kwasolubnych.

Dobrą wiadomością jest fakt, że skimia japońska nie potrzebuje częstego i drobiazgowego cięcia. W celu zachowania jej atrakcyjnego wyglądu wystarczy ograniczyć się do usuwania uszkodzonych i przemarzniętych pędów.

Jak praca w ogrodzie, to tylko w rękawicach

Zanim zdecydujemy się na uprawę, należy wziąć pod uwagę, że skimia japońska jest rośliną trującą. Wszystkie jej części są toksyczne, dlatego prace pielęgnacyjne należy wykonywać w rękawicach ochronnych. Dodatkowo może nie być najlepszym wyborem, jeśli wśród domowników i bywalców ogrodu są małe dzieci oraz czworonożni pupile.

