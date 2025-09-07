Co przyniesie poniedziałek, 8 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z życiowym optymistą. Osoba ta zawsze ma na wszystko czas i trudno ją skłonić do szybkiego decydowania. Rozmowy będą przyjemne i mogą wyniknąć z nich ciekawe ustalenia, ale trzeba będzie ich potem pilnować. W finansach możesz otrzymać pozytywną wiadomość, list, który cię ucieszy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych trzeba będzie dopilnować spraw urzędowych. Nawet jeśli dogadujesz się z rodziną, spisz zasady, potwierdź ustalenia u notariusza. Spraw, by nawet po latach nikt nie miał wątpliwości, na co się umówiliście. Wytłumacz, że da wam to wszystkim poczucie bezpieczeństwa. W finansach możliwe będzie uzyskanie większej niezależności, postawienie na swoim.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 5 Buław

W kontaktach prywatnych nie trać czasu i energii na uszczypliwości, wyzłośliwianie się. Ktoś może cię bardzo irytować, ale poddanie się tej emocji wywoła tylko zamęt, a na pewno nie przyniesie ulgi. Gdy atmosfera jest napięta, staraj się rozładować ją żartem, przenieść uwagę ogółu na relaksujący temat. W finansach widać drobne utarczki o niewielkie sumy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która nie lubi zobowiązań, ale jest opętana potrzebą kontrolowania. Ten ktoś nie chce niczego obiecywać, natomiast ma tendencję do oskarżania. Jest to jego narzędzie manipulacji. Unikaj takich ludzi, nie daj się opętać. W finansach nie daj w sobie wzbudzić poczucia winy, broń własnych granic.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwy będzie nowy związek lub odnowienie dawnej przyjaźni. Jeśli nie cieszy cię twoje uczuciowe środowisko, zajdzie możliwość szybkiej zmiany. Płynnie wejdziesz wówczas z jednego związku w drugi. Nie warto być z kimś wyłącznie z litości. W finansach ktoś może cię bardzo potrzebować, bez względu na to, co ty o sobie myślisz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych mów teraz połowę tego co wiesz lub myślisz. Albo nawet jeszcze mniej. Niektórzy rozmawiają nie po to, by czegoś się dowiedzieć, ale by wyładować emocje. Jeśli nie chcesz robić za "piorunochron", dyskretnie zmień temat, udawaj, że nie masz pełnej wiedzy. W finansach dyskrecja okaże się twoją najsilniejszą bronią. Więcej słuchaj niż mów.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych możliwe będzie nowe uczucie oraz związane z nim niepokoje. Jeśli jesteś w stałym związku, to ktoś jest w stanie mocno zamieszać. To będzie dobry moment, by rozeznać się w priorytetach, zawrócić z drogi, która cię nie satysfakcjonuje lub obrać dobry kierunek. W finansach możesz łapać teraz dużo okazji, które dosłownie cię zasypią.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych trzeba będzie wystąpić z pozycji autorytetu. Możesz otworzyć komuś drzwi, ale pozwolić wejść dopiero, gdy tamta osoba postanowi coś w sobie zmienić. Wielu przywódców moralnych tak właśnie postępuje: twierdzi, że nikogo nie odrzuca, ale stawia warunki dołączenia do wspólnoty. W finansach warto nawiązać współpracę ze szkołą lub uczelnią.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych ktoś może oczekiwać dziś od ciebie wyrozumiałości, twardego stąpania po ziemi, nieprzejmowania się wyimaginowanymi problemami. Należy oddzielać fakty od opinii, dowody od poglądów, prawdę od fikcji. Skup się na tym, co wiadomo na pewno i nie wchodź w rozważania. W finansach możesz stworzyć pewnej osobie warunki do osiągnięcia sukcesu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych rozwiązuj problemy jeden po drugim. Nie dopuść do sytuacji, w której będziesz miał przeciw sobie zwartą grupę. Trzeba zaakceptować, że niektórym nie spodoba się twój sposób na życie. Możesz mieć o to żal, ale najlepszą "zemstą" będzie sukces i zadowolenie z siebie. W finansach nie daj zapędzić się w kozi róg, walcz dzielnie o swoje.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobami, które pobudzają twój intelekt, motywują do pracy nad sobą. Możesz poznać kogoś interesującego na dodatkowych zajęciach, w klubie czy na branżowej imprezie. Pierwszym impulsem do zbliżenia się będzie zapewne fascynacja hobby. W finansach możesz zarobić dzięki sumienności, punktualności.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych uważaj na plotki. Pamiętaj też, że nie tylko prawda w oczy kole. Komuś może nie podobać się twój sukces. Jeśli chcesz uniknąć obmowy, nie zachowuj się ostentacyjnie. Pokaż, że nieważne, dokąd idziesz, cały czas pamiętasz, skąd pochodzisz. W finansach możesz zarobić, spełniając czyjeś marzenie, asystując, załatwiając prywatne sprawy.

