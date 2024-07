Kiepsko rosną w cieniu. Do pełni rozwoju potrzebują zacisznego, osłoniętego przed wiatrem, ale jednocześnie słonecznego stanowiska . Z tych powodów nie powinny być sadzone obok wysokich drzew, krzewów i rozłożystych roślin, które zabierałyby im dostęp do promieni słońca. Niedobór światła sprzyja również atakom szkodników i chorób, zwłaszcza czarnej plamistości, mączniaka prawdziwego i rdzy róży.

Uprawiaj róże, by zyskać spektakularny efekt w ogrodzie

Kiepskim sąsiedztwem dla róż są rośliny ekspansywne . Przez szybkie rozrastanie się, odbierają kwitnącym krzewom przestrzeń. Tracą w ten sposób szansę na prawidłową cyrkulację powietrza, co też jest czynnikiem sprzyjającym chorobom. Do tego konkurują z nimi o życiodajne zasoby — wodę oraz składniki mineralne. Obok róż należy unikać sadzenia:

Nie sadź blisko róż, by uniknąć uszkodzenia korzeni

Z różami ogrodowymi należy obchodzić się dość ostrożnie. Dlatego niezbyt dobrym pomysłem jest sadzenie w ich sąsiedztwie roślin, które wymagają corocznego wykopywania przed zimą. Należą do nich m.in. begonie bulwiaste, mieczyki, dalie i irysy. Podczas ich usuwania łatwo o chwilę nieuwagi i uszkodzenie korzeni róż, co z kolei może doprowadzić do ich obumierania. Ponadto zbyt duża ilość różnych gatunków kwitnących w jednym czasie i miejscu może nie wyglądać zbyt estetycznie, dając wrażenie chaosu w ogrodzie.