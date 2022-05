Tłuczek do mięsa to popularny kuchenny przyrząd o dość oczywistym zastosowaniu. Ma on dwie strony, z czego jedna jest zwykle kratkowana, a druga płaska lub pasiasta.

Większość z nas używa tylko jednej strony tłuczka - tej kraciastej. Wynika to zapewne z faktu, iż nie wiemy, do czego służy jego druga strona - pasiasta. Odpowiedź na to pytanie jest naprawdę prosta!

Do czego służy droga strona tłuczka? Większość z nas nie ma pojęcia!

Tłuczek do mięsa to przyrząd wykorzystywany najczęściej do ubijania popularnych kotletów. Zazwyczaj ubijamy je stroną kratkowaną - słusznie, bo służy ona do zmiękczania mięsa. Świetnie nadaje się więc do mięsa twardego, np. wieprzowego, z którego przygotowujemy popularne schabowe. Do czego służy więc płaska część tłuczka?

Płaska lub pasiasta strona tłuczka wykorzystywana być powinna przy ubijaniu mięsa posiadającego włókna, które pod wpływem temperatury mogą znacznie stwardnieć. Chodzi np. o mięso wołowe czy też karkówkę.

Zastosowanie konkretnej strony tłuczka podyktowane jest więc po prostu rodzajem mięsa, które przygotowujemy. Proste prawda?

