Olej z awokado – właściwości

W przeciwieństwie do innych rodzajów olejów olej z awokado jest produkowany z miąższu, a nie z pestek. Charakteryzuje się wysoką temperaturą dymienia, dzięki czemu z powodzeniem można wykorzystać go do smażenia różnych potraw.

W 100 g oleju z awokado znajdują się 884 kcal. To produkt bogaty w tłuszcze jednonienasycone, których odpowiednia podaż w diecie może korzystnie wpłynąć na zdrowie. Popularnym rodzajem awokado, z którego produkuje się olej, jest odmiana "Hass". Ma on charakterystyczny smak i zawiera substancje takie jak chlorofil oraz karotenoidy.

Na co dobry jest olej z awokado?

Olej z awokado to produkt, który może wykazywać wiele prozdrowotnych właściwości. Dzięki zawartości zdrowych kwasów tłuszczowych olej produkowany z awokado przyczynia się do redukcji złego cholesterolu w organizmie. Oprócz tego produkt ten zawiera wiele witamin – mowa tu między innymi o witaminie A, C, E czy K. Obecny w oleju z awokado chlorofil może wspomóc organizm w detoksykacji i pozbyciu się metali ciężkich. Związek ten wykazuje również działanie antyoksydacyjne.

Olej z awokado znalazł zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym. Wykorzystuje się go do produkcji kosmetyków do twarzy, skóry czy włosów. Z jego pomocą można zadbać o cerę i zabezpieczyć ją przed zmianami zapalnymi. Użyty jako krem do ciała świetnie nawilży skórę, a zawarte w nim substancję mogą przyczynić się do zmniejszenia stresu oksydacyjnego, a tym samym spowolnić procesy starzeniowe komórek. Olej z awokado często wykorzystuje się również na włosy. Użyty w formie maseczki zapewnia im sprężystość, a także zmniejsza ich łamliwość.

Czy spożywanie oleju z awokado jest zdrowe?

Wiele osób zastanawia się, czy picie oleju z awokado jest zdrowe. Okazuje się, że tak – jednak trzeba zachować stosowny umiar. Wystarczą 2-3 łyżki, by dostarczyć organizmowi wielu prozdrowotnych substancji. Dobrym pomysłem jest dodanie go do zdrowych sałatek – wówczas nada daniom wyjątkowego smaku.

Olej z awokado jest także wykorzystywany do smażenia. Wynika to z tego, że charakteryzuje się wysoką temperaturą dymienia. Jednakże warto pamiętać, że olej z awokado zawiera w większości jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Tego rodzaju tłuszcze nadają się jedynie do krótkotrwałego smażenia.

