Naturalny sok ananasowy obfituje w miedź, żelazo oraz mangan - pierwiastki odpowiedzialne za właściwą kondycję kości oraz zapobiegające osteoporozie.

Bromelaina może zakłócać działanie niektórych antybiotyków, a także leków przeciwzakrzepowych oraz uspokajających.

Cenne właściwości skrywają się jedynie w świeżym ananasie. Kawałki zanurzone w słodkim syropie cukrowym to zwykła bomba kaloryczna bez witamin oraz składników mineralnych.

Ananas w diecie

Cylindryczna budowa, kolczasta skórka i charakterystyczny pióropusz z liści. Owoce ananasa to jedne z najbogatszych źródeł witaminy C, czyli składnika niezbędnego do syntezy kolagenu. Substancja naturalnie występuje w organizmie i stanowi budulec wielu narządów wewnętrznych, naczyń krwionośnych oraz skóry, którego ilość z wiekiem zaczyna gwałtownie spadać.

Świeży ananas to doskonałe źródło magnezu, zwalczającego wolne rodniki przyczyniające się do szybszego pojawienia się pierwszych oznak starzenia oraz niechcianych zmarszczek. Istotnym zadaniem pierwiastka jest także zapobieganie skurczom mięśni. Dodatkową zaletą ananasów jest obecność beta-karotenu. Prowitamina A wspomaga od środka naturalną odporność organizmu oraz korzystnie działa na wzrok. Zadaniem substancji jest ochrona plamki żółtej, której degeneracja prowadzi do zaburzeń widzenia.

Jak wybrać i jeść ananasa?

Zdjęcie Czym kierować się przy wyborze ananasa w sklepie? / 123RF/PICSEL

Włączenie ananasów do diety poleca się zwłaszcza osobom, które planują zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów. W 100 gramach owocu znajdziemy ok. 50 kcal oraz sporą dawkę błonnika, który zapewnia uczucie sytości na wiele godzin. Składnik odpowiada także za usprawnienie pracy jelit oraz przyspieszenie nieco opieszałego metabolizmu. Po czym poznać, że ananas jest dojrzały? Wielkie markety oraz mniejsze sklepy spożywcze oferują dostęp do ananasów świeżych, suszonych, kandyzowanych oraz zalanych słodki syropem.

Najlepszym wyborem dietetycznym będzie świeży owoc, jednak ze znalezieniem odpowiedniego możemy mieć mały problem. Na półkach znajdziemy niewielkie sztuki, jak i o całkiem pokaźnych rozmiarach. Po które sięgnąć? Specjaliści w dziedzinie żywienia odradzają wybór spleśniałych, pokrytych miękkimi brązowymi plamami lub ciemnymi oczkami. Lepiej nie wkładać do koszyka także obitych owoców. Świeżość szybko sprawdzimy poprzez oklepanie owocu. Jeśli wyda tępy i głęboki odgłos, możemy mieć pewność, że jest dojrzały i zdatny do spożycia.

Czy ananas pomaga na stawy?

Wiele osób wciąż nie docenia wpływu ananasa na zdrowie oraz samopoczucie. Krzywdząco utożsamiany jest ze słodką i soczystą przekąską. Okazuje się, że pod twardą skorupą znajdziemy coś więcej, niż tylko rozpływający się w ustach miąższ. Przede wszystkim owoce ananasa obfitują w bromelainę, enzym wykazujący działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Sok z owocu poleca się zwłaszcza sportowcom w celu uniknięcia obrzęków pourazowych.

Warto zaznaczyć, że sok z ananasa doskonale wpływa na stawy. Wiąże się to z właściwościami łagodzącymi ból, które pomagają lepiej radzić sobie z dyskomfortem towarzyszącym chorobie zwyrodnieniowej stawów. Lekarze sugerują sięganie po owoc także wtedy, gdy zaatakuje nas dna moczanowa. Ananas nie tylko osłabi dolegliwości, ale także przyspieszy oczyszczanie organizmu z nadmiaru kwasu moczowego, który odpowiada za rozwój dolegliwości.

Woda ananasowa - właściwości i przepis

Zdjęcie Jak przygotować odżywczą wodę ananasową? / 123RF/PICSEL

Świeżego ananasa zaliczamy do jednego z najlepszych i najsilniejszych diuretyków, czyli środków moczopędnych. Niezależnie od tego, czy spożywamy go w kawałkach, jako sok lub wodę ananasową, możemy liczyć na solidne pobudzenie układu limfatycznego do pracy. W ten sposób jeszcze szybciej pozbędziemy się szkodliwych substancji nagromadzonych w organizmie.

Woda ananasowa obfituje w bromelainę, silny enzym trawienny, który nie tylko wspomaga odchudzanie, trzyma boczki w ryzach i pozwala cieszyć się płaskim brzuchem, ale dodatkowo chroni przed artretyzmem i chorobami kości. Zwolennicy medycyny naturalnej uważają wodę ananasową za skuteczny środek wzmacniający układ immunologiczny. Jak przygotować ją w domu?

Składniki:

1,5 l przefiltrowanej wody

1 świeży ananas

opcjonalnie: szczypta cynamonu

Przygotowanie:

Zaczynamy od obrania ananasa ze skórki, a następnie myjemy ją pod bieżącą wodą i kroimy za pomocą ostrego noża na małe kawałki. Do czystego garnka wlewamy 1,5 litra przefiltrowanej wody, dodajemy skórki i gotujemy na niewielkim ogniu. Na tym etapie możemy także dodać odrobinę cynamonu. Kiedy zawartość garnka zacznie wrzeć, zmniejszamy moc palnika i gotujemy bez przykrycia jeszcze przez ok. 15-20 minut. Po upływie ostatniej minuty ściągamy garnek z kuchenki i odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Po całkowitym wytraceniu temperatury stanie się mętny. Gotową wodę ananasową przecedzamy do czystej butelki i przechowujemy w lodówce. Zaleca się wypijanie dwóch szklanek dziennie przez 14 dni - najlepiej na czczo, przed pierwszym posiłkiem.

