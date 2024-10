Siemię lniane, czyli nasiona lnu zwyczajnego to płaskie nasiona wielkości 2-3 mm o szarobrązowej barwie. Po zalaniu wodą nabierają ciemnobrązowego koloru i nawet kilkakrotnie powiększają swoją objętość, otaczając się jednocześnie dużą ilością śluzu. Ta właściwość sprawia, że siemię lniane uznawane jest przez lekarzy i dietetyków za doskonałe panaceum na dolegliwości żołądkowe i powinno na stałe znaleźć się w codziennym jadłospisie.

Siemię lniane to bogate źródło błonnika, który pozwala na długo zachować sytość, a co za tym idzie, kontrolować głód. To również źródło kwasów tłuszczowych omega-3 oraz estrogenów, czyli hormonów odpowiadających m.in. za procesy tworzenia kości, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, stan emocjonalny i libido.