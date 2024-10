Nasze babcie nigdy ich nie wyrzucały i miały rację

W przeszłości ludzie znacznie bardziej niż dzisiaj polegali na darach natury i tradycyjnych metodach radzenia sobie z licznymi dolegliwościami. Dziś grzechem byłoby nie korzystać z osiągnięć współczesnej medycyny, nadal jednak warto doceniać ludowe metody — tym bardziej że ich skuteczność jest potwierdzana przez naukowców. Cennym ze względów zdrowotnych produktem są łupiny z cebuli. Ich właściwości warto wykorzystywać nie tylko w okolicach Wielkanocy, kiedy używamy ich jako barwnika do jajek.

Właściwości lecznicze łupin z cebuli

Nietrudno je zdobyć. Cebula to popularne uzupełnienie codziennych posiłków. Po jej obraniu nie zwracaj się jednak w kierunku kosza. Łupiny z cebuli to doskonale źródło kwercetyny, co potwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Cranfield w Wielkiej Brytanii oraz badacze z Wydziału Chemii Rolniczej Uniwersytetu w Madrycie. To naturalny barwnik roślinny, należący do grupy bioaktywnych związków o działaniu antyoksydacyjnym. Przekłada się to na walory przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, a także na wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego oraz metabolizmu.

Napar z łupin cebuli cechuje się też działaniem przeciwalergicznym. Stanowi źródło błonnika, siarki, witamin z grupy B, witaminy C, a także magnezu, potasu, żelaza i selenu.

Łupiny z cebuli mają wiele cennych zastosowań 123RF/PICSEL

Jak przygotować herbatę z łupin cebuli?

Jak w przypadku większości domowych kuracji, sprawa jest bardzo prosta.

Zbierz łupiny z dwóch niewielkich, dokładnie umytych cebuli.

Zalej je litrem wody i zagotuj.

Wyłącz kuchenkę i zostaw jeszcze na kwadrans, by napar z cebuli nabrał mocy .

Przecedź na sitku — same łupiny nie nadają się do jedzenia.

Jak stosować? Pij szklankę po śniadaniu i przed snem. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zmagasz się z kaszlem. Napar ma działanie wykrztuśne, więc spożywaj go wyłącznie w godzinach przedpołudniowych. Jeśli smak nie do końca ci odpowiada, do chłodnego napoju dodaj odrobinę miodu.

Na co pomaga napar z łupin cebuli? Stosuj na skoki ciśnienia i nadwagę

Przeciwzapalne i antybakteryjne właściwości łupin sprawiają, że domowy napój pomoże na przeziębienia i infekcje górnych dróg oddechowych. Warto o tym pamiętać jesienią i zimą, kiedy o infekcję nietrudno, a jej leczenie niejednokrotnie się przeciąga.

Błonnik sprzyja jelitom, a połączenie go z kwercetyną zamienia napar w sprzymierzeńca osób z nadwagą. Składnik ten pomaga w redukcji białej tkanki tłuszczowej (nazywanej też żółtą), kumulującej się w okolicach brzucha, ud i pośladków.

Regularne picie naparu pomoże unormować poziom ciśnienia oraz zapobiegać jego gwałtownym skokom. Ma korzystny wpływ na serce i przepływ krwi, chroniąc przed zakrzepicą. Działa przeciwbólowo, zwłaszcza w kontekście dolegliwości miesiączkowych i bóli reumatycznych. Wpływa na organizm kojąco i ułatwia zasypianie. Herbatkę z cebuli warto zaparzyć przy zatruciu pokarmowym. Łagodzi objawy, zwłaszcza biegunkę i chroni przed nadmiernym odwodnieniem.

Przestaniesz traktować łupiny z cebuli jak odpadek 123RF/PICSEL

Domowy kosmetyk na włosy i skórę

Raz dziennie nasącz w naparze wacik kosmetyczny i wetrzyj w skórę twarzy przed zastosowaniem ulubionego kremu. Składniki zawarte w łupinach cebuli pomogą oczyścić cerę i złagodzić trądzik. Napar stosować warto także profilaktycznie, by zapobiec pojawieniu się wyprysków. Można użyć go również do zmiękczania zrogowaciałej skóry pięt. Z kolei jako płukanka do włosów zapobiegać będzie łupieżowi i nadmiernemu wypadaniu kosmyków.