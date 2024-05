Hortensja ogrodowa to jedyny przedstawiciel swojego gatunku, którego kolor kwiatów można zmienić w zależności od naszych upodobań. Od czego on zależy? Wszystkiemu winne jest pH gleby, w której rośnie nasz cudowny egzemplarz. Jeśli gleba jest kwaśna, to hortensja zakwitnie na niebiesko lub fioletowo. Gdy krzew rośnie z kolei na glebach wapiennych, to wtedy spotkamy kwiatostany różowe i bordowe. Co zrobić, aby zmienić kolor płatków? Należy zadbać o przekształcenie środowiska naszej gleby, co jest procesem stopniowym, ale jak najbardziej możliwym.