Zacznij od najłatwiejszych: cytryna z pestki

Jeśli nie wiemy, od czego zacząć uprawę egzotycznych roślin, to wystarczy sięgnąć po cytrynę. Pestkę, którą wyciągniemy z owocu, można bez problemu umieścić w doniczce z ziemią i podlewać regularnie tak, aby podłoże było wilgotne. Oczywiście, proces można przyspieszyć, jeśli przez pewien czas będziemy nasionko moczyć. Jak uprawiać cytrynę z pestki? Jeśli już osiągnie kilka centymetrów wysokości, to dostosowujemy ilość wody, aby podłoże było wyłącznie delikatne wilgotne. Cytrusowe drzewko potrzebuje zarówno bardzo jasnego, jak i ciepłego miejsca - parapet od strony południowej byłby dla niej idealny. Jeśli naszej roślinie zapewnimy odpowiednie warunki, to bardzo szybko zacznie wypuszczać nowe łodygi oraz liście. Trzeba jednak kontrolować wzrost cytryny i często ją przycinać: na szczęście szybko uzupełnia braki w ulistnieniu.

Niestety, w domowych warunkach cytryna bardzo rzadko kwitnie i owocuje, a jeśli już, to po kilkudziesięciu latach od uprawy. Jeśli nas ten fakt nie zraża, to można w podobny sposób wyhodować inne cytrusy.

Jak zadbać o sadzonki ziół w domu? Interia.tv

Trochę cierpliwości i gotowe: awokado z pestki

Nie wyrzucaj pestki awokado. Drzewko będzie pięknie rosło 123RF/PICSEL

Awokado to owoc, którego obecność w sklepach nie jest już niczym nowym, bo wiele osób ceni go sobie za właściwości zdrowotne. Ale jeśli już udało nam się otrzymać pestkę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyhodować z niej roślinę. Do tego celu potrzeba, oprócz głównego surowca, szklanka z wodą oraz trzy wykałaczki. Drewniane patyczki trzeba wbić po przekątnej w taki sposób, aby pestka byłą w 3/4 zamoczona w wodzie (trzeba ją wymieniać codziennie). Po kilku tygodniach pojawi się nie tylko zalążek korzenia, ale do doniczki z ziemią uniwersalną umieszczamy dopiero wtedy, kiedy pojawi się zielona łodyga. Awokado z pestki uwielbia być w słońcu, podobnie jak cytrusy, a w ciepłe dni nie zaszkodzi roślinie codzienne zraszanie.

Podobnie, jak w wypadku cytrusów, drzewko awokado raczej nie zakwitnie, ani nie wyda owoców.

Popołudnie pod palmami? Sięgnij po daktyle

Daktylowiec to pokaźna roślina, ale w domowych warunkach rośnie bardzo powoli 123RF/PICSEL

Słodziutkie daktyle rosną na bardzo pokaźnych palmach, które bez problemu można uprawiać w domu. Jeśli już nasze owoce mają pestki, to można je również ukorzenić w bardzo łatwy sposób. Wystarczy wziąć papier ścierny, przetrzeć solidnie nasiono, a następnie umieścić w doniczce z żyzną ziemią, ale nie głębiej niż na trzy centymetry. Później ustawiamy wszystko w pobliżu południowego parapetu i czekamy, aż daktylowiec wykiełkuje. Na początku możemy się rozczarować, bo z ziemi wyrosną jedynie pojedyncze liście, ale z czasem i na nich pojawią się charakterystyczne pióropusze. Daktyl lubi umiarkowaną wilgoć i sporo światła - to gwarant, że urośnie aż do sufitu.

Niestety, palma daktylowa nie jest dla tych, którzy są niecierpliwi. Pokaźne drzewo urośnie po kilkunastu latach.

Masz dojrzałe mango? Roślina w zasięgu ręki

Mango to smaczny owoc, z niego też można pozyskać sadzonkę 123RF/PICSEL

Słodziutkie mango to nie lada gratka dla wszystkich miłośników owoców. Jeśli trafił nam się dojrzały egzemplarz, to możemy wyhodować z niego roślinę. Wcześniej trzeba odpowiednio przygotować do tego pestkę. Najpierw pozbywamy się wszystkich resztek owocu, a następnie rozciąć ją delikatnie nożem, aby dostać się do jej wewnętrznej części. Dopiero taki zalążek możemy poddać dalszym czynnością. W tym celu przyda się ręcznik papierowy i gaza: nawilżamy je wodą, a następnie zawijamy pestkę, umieszczamy ją w woreczku strunowym, a następnie całość dajemy do ciepłego miejsca. Dopiero wtedy, kiedy pojawią się na niej korzenie, możemy umieścić ją w ziemi.

Polecamy