To, jak przedłużyć świeżość ziemniaków, dobrze wiedzą nasi dziadkowie, którzy od pokoleń stosują ten prosty i tani trik? Polega on na umieszczeniu w skrzynce, worku lub pudełku z ziemniakami kilku liści laurowych.

Zawierają one naturalne związki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, które pomagają chronić warzywa przed pleśnią i drobnoustrojami. Intensywny zapach liści laurowych odstrasza również owady, które mogą przyczyniać się do psucia ziemniaków. Zaledwie kilka listków w skrzynce sprawia, że ziemniaki pozostają dłużej świeże i nie wypuszczają kiełków. Co istotne, metoda ta jest całkowicie bezpieczna - liście laurowe nie wpływają na smak warzyw, ale skutecznie wydłużają ich trwałość.