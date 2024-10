Pośpiech w kuchni nie jest dobrym doradcą. Nigdy nie wkładaj do zamrażarki ciepłych produktów . Nie tylko wpłynie to na mniej efektywne działanie urządzenia, ale może też doprowadzić do podwyższenia temperatury, częściowego rozmrożenia innych artykułów i namnażania się szkodliwych bakterii.

W przypadku dostępnych w sklepach mrożonek sprawa jest prosta — wystarczy sprawdzić informację zamieszczoną na opakowaniu. Jak wygląda sytuacja, gdy mrozimy warzywa samodzielnie ? Możesz przyjąć zasadę, że można przechowywać je w zamrażalniku od 8 do 12 miesięcy . W dolnej granicy tego przedziału mieszczą się szparagi oraz rzepa. Do bardziej wytrzymałych gatunków należą m.in.:

Choć niektóre gatunki można zbierać już od wiosny, szczyt sezonu na grzyby to jesień. Grzybobranie było wyjątkowo udane, więc część zbiorów chcesz przeznaczyć do mrożenia? Musisz pamiętać, że trzeba zabrać się za to od razu. Niektóre egzemplarze poza oczyszczeniem nie potrzebują skomplikowanej obróbki. Grzyby, które można mrozić na surowo to: borowiki, podgrzybki, maślaki i kozaki. Będą nadawać się do spożycia przez 6 miesięcy.