Ziemniaki w diecie seniorów. Dietetyczka tłumaczy czy warto je jeść

Zdaniem dietetyczki cytowanej przez Onet.pl, ziemniaki mogą być wartościowym składnikiem diety seniorów, ale ich przygotowanie wymaga pewnej ostrożności. Seniorzy powinni unikać smażonych ziemniaków oraz dań z dodatkiem dużej ilości tłuszczu, takich jak frytki czy purée z masłem i śmietaną. Takie potrawy są nie tylko kaloryczne, ale też ciężkostrawne, co może wpływać na funkcjonowanie układu trawiennego i powodować niekorzystne wahania poziomu glukozy we krwi.

Pamiętajmy jednak, że jednocześnie ziemniaki dostarczają dużej ilości błonnika - 200-gramowa porcja zawiera go około 3 gramów, co stanowi ponad 10% dziennego zapotrzebowania. Błonnik wspiera pracę jelit oraz wpływa pozytywnie na mikrobiotę, co ma istotne znaczenie dla odporności organizmu. Dlatego warto, aby ziemniaki pojawiały się w diecie seniorów, ale w odpowiedniej formie.

Jak najlepiej przygotować ziemniaki? W takiej formie nie zaszkodzą seniorom

Ewa Trusewicz radzi, aby osoby starsze gotowały ziemniaki i, co istotne, pozostawiały je do ostygnięcia przed spożyciem. Dzięki temu w ziemniakach wytwarza się tzw. skrobia oporna - rodzaj błonnika, który nie ulega trawieniu w jelicie cienkim i przechodzi do jelita grubego, gdzie wspiera rozwój korzystnych bakterii. Skrobia oporna powstaje, gdy ugotowane ziemniaki są schładzane, a jej fermentacja w jelicie powoduje powstawanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które obniżają pH w jelicie i wspomagają zdrową mikroflorę.

Stąd prosty sposób na zdrowy posiłek - po ugotowaniu ziemniaków wystarczy je ostudzić i zjeść np. w formie sałatki. Takie rozwiązanie może być szczególnie wartościowe dla seniorów, którzy dbają o zdrowie jelit oraz kontrolę poziomu cukru we krwi.

Seniorzy powinni unikać ziemniaków w formie frytek czy purée z masłem i śmietaną

Kto jeszcze musi uważać na ziemniaki?

Choć ziemniaki są lekkostrawne i małokaloryczne (około 73 kcal na 100 g), ich spożycie może być niewskazane dla niektórych osób.

Na to warzywo szczególnie uważać muszą diabetycy i osoby z insulinoopornością, ponieważ zawarta w nich skrobia, charakteryzuje się wysokim indeksem glikemicznym, co oznacza, że po ich spożyciu poziom glukozy we krwi szybko wzrasta.

Podobnie jak w przypadku seniorów, diabetycy i osoby z insulinoopornością mogą jednak włączyć do diety potrawy z zimnych ziemniaków, np. rozmaite sałatki.

