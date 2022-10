Nawóz, którego używamy do tui jesienią, różni się od stosowanego wiosną lub latem. Roślina potrzebuje składników mineralnych, dzięki którym będzie rosła

Najlepszy nawóz do tui możesz przygotować samodzielnie. Składniki potrzebne do jego przygotowania znajdziesz w swojej kuchni

Nawóz z drożdży do tui działa jak prawdziwy eliksir. Stosuje się go jako przede wszystkim do podlewania roślin ozdobnych, krzewów, czy warzyw

Nawóz do tui - kiedy stosować

Zdjęcie Chcesz by tuje były ozdobą ogrodu? Pamiętaj o ich odpowiednim nawożeniu / 123RF/PICSEL

Tuje, które rosną w ogrodzie lub donicach, powinniśmy zacząć nawozić wraz z początkiem okresu wegetacyjnego. Przypada on początkiem wiosny, na przełomie marca i kwietnia lub w kwietniu. Wszystko zależy od pogody - wpływ mają na to cieplejsze dni z dodatnią temperaturą.

Tuje warto nawozić o każdej porze roku - zwłaszcza jeśli rosną na ubogiej glebie. Nawóz jesienny do tui powinien się różnić od tego, który stosujemy wiosną czy latem. Najlepszy powinien być bogaty w fosfor i potas. Potrzebne produkty znajdziemy w sklepie ogrodniczym, ale tak naprawdę samodzielnie możemy przygotować odpowiednią odżywkę.

Tuje brązowieją - przyczyny

Tuje brązowieją i żółkną? Powodów może być kilka. Oto najczęstsze z nich:

niedobór składników odpowiedzialnych za produkcję chlorofilu,

niewystarczająca ilość magnezu,

niedobór azotu,

niedobór żelaza,

nieodpowiednia gleba,

niewystarczające podlewanie,

nieumiejętne nawożenie,

choroby grzybowe,

zalanie systemu korzeniowego rośliny.

Dlatego też warto pamiętać o tym, by odpowiednio nawozić drzewka o każdej porze roku i stosować odżywki bogate w odpowiednie składniki.

Te składniki masz w kuchni. Najlepszy nawóz do tui

Zdjęcie Najlepszy nawóz do tui? Składniki znajdziesz w kuchni / 123RF/PICSEL

Jesienny nawóz do tui możemy przygotować ze składników, które znajdziemy w swojej kuchni. Wystarczy, że pokroimy dojrzałego banana ze skórką na mniejsze kawałki, przełożymy do słoika i zalejemy gorącą wodą. Po 48 godzinach należy odcedzić miksturę. Domową odżywką warto podlać tuje początkiem października.

To nie jedyny trik na domowy nawóz do tui. Idealnie sprawdzi się tu również woda, która zostaje po ugotowaniu ziemniaków (nieosolona) i fusy z kawy. Pamiętajmy, aby nie przesadzać z nawożeniem tui, ponieważ osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego: roślina zamiast być ozdobą ogrodu, zacznie usychać i być mniej odporna na niskie temperatury.

Dodaj drożdże - tuje będą rosły jak szalone

Zdjęcie Nawóz z drożdży może zdziałać cuda! Tuje będą rosły jak szalone / 123RF/PICSEL

Nawóz z drożdży to kolejny przydatny trik na to, by tuje rosły jak szalone. Najszybciej przygotujemy niefermentowany nawóz. Wystarczy, że rozpuścimy 100 g drożdży w 10 l ciepłej wody. Nawóz jest gotowy już po godzinie i nie wymaga rozcieńczania. Nawóz z drożdży możemy stosować co dwa tygodnie przez cały sezon.

Sfermentowany nawóz z drożdży to kolejny sposób na piękne tuje. W wiadrze wystarczy umieścić 100 g rozdrobnionych drożdży, zasypać szklanką cukru i pozostawić na 1-2 godziny. Po tym czasie dolewamy do wiadra 10 l ciepłej wody i całość dokładnie mieszamy. Po tygodniu drożdże powinny fermentować - to znak, że nawóz jest gotowy do użycia. Nim podlejemy miksturą rośliny, musimy ją najpierw rozcieńczyć (1 szklanka roztworu na 10 l wody).

Nawóz do tui na szybki wzrost

Zdjęcie Tuje będą dekoracją ogrodu, jeśli będą odpowiednio nawożone / 123RF/PICSEL

Do nawożenia tui możemy stosować jednoskładnikowe nawozy takie jak saletra amonowa czy siarczan potasu. Ich dawkowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, a takie nawozy nie zawsze zawierają wszystkie składniki potrzebne roślinom do wzrostu.

Aby tuje szybko rosły, wiosną i latem warto stosować nawozy o wysokiej zawartości azotu. Oprócz tego składnika, tego typu odżywki powinny zawierać specjalnie skomponowany dla tui zestaw mikroelementów i makroelementów. Tutaj najważniejszą rolę odrywa magnez.

Nawożenie tui - jak wybrać najlepszy nawóz

Zdjęcie Zadbana tuja odwdzięczy się pięknym, zdrowym wyglądem / 123RF/PICSEL

Tuje możemy dokarmiać, stosując różnego rodzaju nawozy - do podlewania, jak i do pryskania. Największą popularnością cieszą się obecnie nawozy w płynie i w postaci granulatu.

Nawozy granulowane działają wolniej - odpowiednią ilość trzeba rozsypać w okolicy pnia. Nawóz mieszamy z warstwą ziemi, aby ułatwić jego wchłanianie do strefy korzeniowej. Ostatni krok to podlanie rośliny.

Nawozy w płynie działają o wiele szybciej. Dzięki swojej formule przenikają do gleby i są wchłaniane przez korzenie. Nawozy płynne rozcieńczamy w wodzie - zgodnie z zalecaną przez producenta dawką. Pamiętajmy, by nie stosować stężonego nawozu prosto z butelki! Osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego - spalimy korzenie, co doprowadzi do obumarcia rośliny.



