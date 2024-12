wzmocnienie odporności: cytryna to naturalne źródło witaminy C - antyoksydantu, który pomaga wzmocnić układ odpornościowy. Regularne spożywanie cytryny wspiera organizm w walce z infekcjami, zwłaszcza w sezonie przeziębień. Dodając jej do kawy, wzbogacimy codzienny napój o dodatkową dawkę zdrowia, szczególnie w chłodniejszych miesiącach;