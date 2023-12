Dodaj kilka kropli do płynu do naczyń. W mig doczyścisz przypaloną patelnię

Oprac.: Aleksandra Tokarz Porady

Przypalona, trudna do wyczyszczenia patelnia to zmora niejednej pani domu. Zdarza się, że sam płyn do naczyń odmówi współpracy, a z brudem nie poradzi sobie nawet zmywarka. A patelnia, niezmiennie, straszy swoim wyglądem. Wówczas warto sięgnąć po tani, domowy sposób. Wystarczy dodać kilka kropli do płynu, a potem wyszorować patelnię.

Zdjęcie Czym wyczyścić mocno przypaloną patelnię? Zmieszaj z płynem i wyszoruj / 123RF/PICSEL