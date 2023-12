Najpierw wyczyść porządnie deskę

Zanim jednak poznamy sposoby, aby pozbyć się żółtych plam z deski sedesowej, trzeba ją najpierw porządnie umyć. Nie należy się ograniczać wyłącznie do zewnętrznej powierzchni, ale także do wszelkich szczelin i załamań. W trudno dostępnych miejscach pomoże szczoteczka wraz z płynem do czyszczenia toalet. Jeśli deskę można ściągnąć z muszli, to mamy ułatwione zadanie, ponieważ można ją dobrze namoczyć w wodzie wraz z detergentem. Tym samym sprawimy, że ta część będzie porządnie zdezynfekowana.

Tajna broń na żółte plamy

Co zrobić z żółtymi plamami na desce sedesowej? Można na początku potraktować je octem spirytusowym. Jak go zaaplikować? Wystarczy nasączyć nim ręcznik papierowy oraz przyłożyć do konkretnych miejsc albo pokryć specyfikiem całą deskę i pozostawić na minimum 30 minut. Jeśli zabrudzenia są bardzo oporne, to czynność można powtórzyć lub po prostu pozostawić ocet na plamach dłużej. Na koniec nie pozostaje nic innego, jak dokładne przepłukanie deski.

Jeśli jest taka możliwość, to deskę można rozkręcić, namoczyć w occie i pozostawić na dłuższy czas, aby żółte plamy zniknęły.

A co zrobić, kiedy zapach octu jest dla nas nie do zniesienia? Na małe zabrudzenia może zadziałać woda utleniona, ale ze starymi i opornymi plamami może poradzić sobie utleniacz do rozjaśniania włosów, ale trzeba korzystać z niego bardzo ostrożnie i wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Pasta do zadań specjalnych

Zdjęcie Sok z cytryny ma właściwości wybielające. Może pozbyć się żółtych plam / 123RF/PICSEL

Co jeszcze możemy zrobić, aby deska sedesowa nie miała żółtych plam? Można przygotować pastę z trzech składników, które są pod ręką. Wystarczy do miski wsypać opakowanie sody oczyszczonej, dwie łyżeczki soli oraz dodać tyle soku z cytryny, aby powstałą gęsta papka. Teraz nie pozostaje nic innego jak nanieść ją na pożądane miejsca, zostawić na minimum 30 minut, a następnie jeszcze raz brudne miejsca wyszorować.

