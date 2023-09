Dodaj oliwę z oliwek do kawy. Organizm ci podziękuje

Większość z nas pije kawę z mlekiem lub śmietanką, latem sporą popularnością cieszy się także tonic espresso, a zimą - kawa kuloodporna. A gdyby tak dodać do kawy oliwę z oliwek? Choć połączenie to wydać się może dość ekstremalne, to fanów tego napoju przybywa z każdym rokiem!

Zdjęcie Ciepła kawa z oliwą z oliwek ma zbawienny wpływ na zdrowie / 123RF/PICSEL