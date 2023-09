Te dodatki do herbaty rujnują zdrowie i sylwetkę. Unikaj ich jak ognia

Kawa przed śniadaniem: Prosty krok do odchudzania, ale czy na pewno zdrowy?

Gofry, których nie jadłeś na pewno nad morzem. Mogą zastąpić nudny obiad

Rozstaw po domu. Muszki owocówki nie lubią tego zapachu

Narodowe warzywo w innej wersji. Jesienią z impetem wjedzie na stoły Spis treści: 01 Czy czarna herbata jest zdrowa?

02 Kiedy herbata może szkodzić zdrowiu?

03 Szkodliwe dodatki do herbaty. Lepiej ich unikaj

Czy czarna herbata jest zdrowa?

Herbata, obok kawy, to najchętniej wybierany ciepły napój. Najbardziej tradycyjna - czarna, szczególnie chętnie parzona jest w okresie jesienno-zimowym, z dodatkiem aromatycznych, rozgrzewających dodatków. Choć wielu twierdzi, że nie ma korzystnego wpływu na zdrowie, a jej jedyną zaletą jest smak, tak naprawdę potrafi być "lekiem" na wiele dolegliwości i pozytywnie oddziaływać na organizm.

Reklama

dzięki zawartości przeciwutleniaczy spowalnia procesy starzenia w organizmie i niszczy wolne rodniki,

może przeciwdziałać namnażaniu się komórek nowotworowych,

wzmacnia naczynia krwionośne,

może obniżać poziom cholesterolu LDL we krwi,

może chronić przed miażdżycą,

działa przeciwzapalnie i odkażająco,

dzięki teinie działa odkażająco, łagodzi objawy zatrucia pokarmowego i niestrawności,

może pobudzać niczym kawa i niwelować uczucie zmęczenia.

Czarna herbata poza smakiem oferuje również cenne właściwości zdrowotne - pod warunkiem, że zostanie poprawnie zaparzona i podana.

Zobacz też: Pijesz herbatę na pusty żołądek? Oto co dzieje się w organizmie

Kiedy herbata może szkodzić zdrowiu?

Herbata może stanowić remedium na dolegliwości trawienne, poprawiać ogólne samopoczucie i działać korzystnie na organizm, jeśli jej prozdrowotne składniki nie zostaną "przyćmione" przez stosowanie popularnych, szkodliwych dodatków.

Zanim więc zdecydujesz się ją wypić, zwróć uwagę na to, co do niej dodajesz. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie jesienno-zimowym wypijamy jej dziennie naprawdę sporo, duża ilość szkodliwych związków może spowodować przybieranie na wadze, a nawet problemy zdrowotne. Czego więc lepiej nie dodawać do herbaty zbyt często?

Czytaj także: Nigdy nie wyrzucaj torebek po herbacie. Mają świetne zastosowanie

Szkodliwe dodatki do herbaty. Lepiej ich unikaj

Cukier, syropy, sztuczne słodzidła

Dla wielu osób gorzka herbata jest niesmaczna, więc dodają do niej cukier... dużo cukru.

Zdaniem specjalistów ds. żywienia posłodzona herbata - bez względu na rodzaj - to najgorszy z możliwych wyborów. Nie od dziś wiadomo, że sacharoza to substancja silnie uzależniająca, rujnująca zdrowie i sylwetkę. Słodząc herbatę cukrem czy sokiem z dodatkiem syropu glukozowo-fruktozowego kilka razy dziennie, a dodatkowo przegryzając ciasteczka czy czekoladki narażamy się na rozwój miażdżycy, problemów sercowo-naczyniowych, otyłości, nadciśnienia tętniczego, a nawet nowotworów. Z czym więc pić herbatę, jeśli gorzka nie wchodzi w grę? Zdrowszą opcją będzie np. cukier brzozowy (ksylitol), stewia lub miód w rozsądnych ilościach. Do herbaty warto też dodać suszone owoce, kwiaty, cytrynę, cynamon czy wanilię, które podkręcą jej smak.

Zrezygnować należy przede wszystkim z syropów na bazie cukru oraz sztucznych aromatów.

Zdjęcie Cukier, słodzone syropy i soki dodawane do herbaty do każdego dnia mogą fatalnie wpłynąć na zdrowie / Adam STASKIEWICZ/East News / East News

Mleko

Tzw. bawarkę pija się w Polsce decydowanie rzadziej niż przed laty - z pewnością ze względu na to, że coraz więcej osób miewa problemy z trawieniem nabiału. Z uwagi na to, że mleko w połączeniu z herbatą zmniejsza jej cenne, antyoksydacyjne właściwości i zwiększa kaloryczność nie poleca się spożywać jej zbyt często - na pewno nie codziennie. U niektórych może wywoływać ponadto dolegliwości trawienne - wzdęcia, gazy i inne problemy jelitowe. Poza tym nie należy zapominać, że mleko krowie działa zakwaszająco na organizm, a zbyt duża jego ilość w diecie może mieć fatalne konsekwencje zdrowotne - m.in. powodować odwapnienie kości, zaburzać pracę układu hormonalnego i przyczynić się do zmian skórnych.

Zdjęcie Tzw. bawarkę poleca się pić kobietom w celu pobudzenia laktacji. Należy jednak pamiętać, że mleko krowie może powodować wiele dolegliwości / 123RF/PICSEL

Cytryna

Cytryna jest potencjalnie bezpiecznym dodatkiem do herbaty, jednak niekiedy może zaszkodzić. Dlaczego? Otóż w liściach herbaty znajduje się glin (aluminium). Gdy zalewamy ją gorącą wodą, około 25 proc. tego związku przedostaje się do naparu. Dla ludzkiego organizmu jest on nieprzyswajalny chyba, że dodamy... cytrynę. Po połączeniu czarnej herbaty z cytryną powstaje reakcja chemiczna, w wyniku której przyswajamy cytrynian glinu - zdaniem naukowców jest to niebezpieczny dla zdrowia związek. Spożywany regularnie może uszkadzać mózg i prowadzić do rozwoju choroby Alzheimera. Czy to oznacza, że picie herbaty z cytryną jest jednoznacznie szkodliwe? Na szczęście nie - jeśli odpowiednio ją przygotujemy.

Zdjęcie Aby herbata z cytryną nie była szkodliwa, nigdy nie należy dodawać tego cytrusa do zbyt gorącego naparu / 123RF/PICSEL

Niepożądanych interakcji zachodzących w procesie przygotowywania naparu z cytryną, można uniknąć stosując poniższe zalecenia.

Cytrynę do herbaty dodawaj tylko po usunięciu z niej fusów lub torebki z herbatą

lub torebki z herbatą Zanim dodasz cytrynę napar musi zostać przestudzony do temp. około 45 stopni Celsjusza

Wybieraj herbaty dobrej jakości, z "wyższej półki" - mają one zwykle niższą zawartości glinu - unikaj ekspresowych, częściej sięgaj po liściaste