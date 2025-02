Dodatek dopełniający do renty socjalnej. Komu przysługuje?

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to pieniądze, które przysługiwać będą osobom uprawnionym do renty socjalnej, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Przyznawany on będzie na wniosek osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, a także na wniosek innej osoby, kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, działających za zgodą osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.