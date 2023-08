Spis treści: 01 Ryczałt energetyczny - komu przysługuje to świadczenie?

Ryczałt energetyczny to dodatek do emerytury w wysokości 255 zł. Przy emeryturach takiej wysokości, jakie pobierają polscy seniorzy, to spory zastrzyk gotówki. Co ważne, kiedy ZUS go przyzna, wypłacany jest co miesiąc. Niestety nie przysługuje każdemu. Warunkiem jego otrzymania dodatku jest spełnienie warunków, jakie postwił ustawodawca oraz złożenie odpowiedniego wniosku.

Ryczałt energetyczny to przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe świadczenie pieniężne, przyznawane na potrzeby związane z opłaceniem rachunków za prąd, gaz i ogrzewanie. Ważna informacja - przeznaczone jest tylko na cele domowe.

Ryczałt energetyczny - komu przysługuje to świadczenie?

Na wypłatę ryczałtu energetycznego mogą liczyć:

kombatanci i inne osoby uprawnione,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowy lub wdowcy - emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Wysokość ryczałtu energetycznego jest aktualizowana co roku. Obwiązują w danym roku kwotę ryczałtu energetycznego podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nowa kwota wysokości dodatku obowiązuje od 1 marca danego roku. W tym roku jest to 255,17 zł, w poprzednich latach ZUS wypłacał ryczałt energetyczny w wysokości w 2020 r. - 171,41 zł, 2021 r. - 179,81 zł, a w 2022 r. - 192,58 zł.

Na jakie dodatki do emerytury mogą liczyć emeryci w 2023 r.?

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek kombatancki

Dodatek kompensacyjny

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek weterana poszkodowanego

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych

Ryczałt energetyczny

Ekwiwalenty pieniężne

