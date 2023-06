Spis treści: 01 Wczasy pod gruszą — co to za dofinansowanie?

02 Kto może starać się o wczasy pod gruszą?

03 Wczasy pod gruszą — na jakich zasadach przyznawane są pieniądze?

04 Wczasy pod gruszą — ile dopłaty do wakacji można otrzymać?

05 Wczasy pod gruszą 2023 — gdzie składa się wniosek i kiedy?

Wczasy pod gruszą — co to za dofinansowanie?

Wczasy pod gruszą to forma wsparcia pracowników, będących w gorszej sytuacji materialnej. Jest to rodzaj dodatkowego dofinansowania, płynący z funduszu socjalnego. Zasady przyznawania "wczasów pod gruszą" powinny zostać określone w regulaminie ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Gromadzone są tam bowiem przez pracodawcę środki finansowe, które później można wykorzystać, by wesprzeć uprawnionych do tego pracowników. Niesie to ze sobą szereg korzyści — zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy.

Dofinansowanie urlopu sprawia, że pracownicy chętniej wykorzystują go na rzeczywisty wypoczynek — dzięki temu można lepiej zaplanować pracę i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu . Pracodawca kształtuje też lepszy wizerunek swojej firmy, a jego pracownicy są lepiej zmotywowani do dalszej pracy.

Kto może starać się o wczasy pod gruszą?

ZFŚS to fundusz, który tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli dana firma zatrudnia mniej pracowników, podobny fundusz również może zostać utworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Ze środków znajdujących się w ZFŚS mogą korzystać pracownicy, członkowie ich rodzin, a także byli pracownicy, czyli emeryci i renciści oraz ich rodziny. Mogą z nich korzystać również wszelkie inne osoby, które zostały do tego uprawnione w regulaminie funduszu.

Zdjęcie Wczasy pod gruszą przysługują osobom uprawnionym bez względu na to, w jakim terminie planują one wyjazd. Trzeba jednak zapoznać się z obowiązującym w danej firmie regulaminem / 123RF/PICSEL

Wczasy pod gruszą — na jakich zasadach przyznawane są pieniądze?

W regulaminie ZFŚS zakładu pracy powinno zostać określone, kto dokładnie może ubiegać się o wczasy pod gruszą i na jakich zasadach pieniądze będą przyznawane. Zwykle pracodawcy wymagają, by pracownik udał się na urlop wypoczynkowy, trwający co najmniej 14 dni i złożył stosowny wniosek o przyznanie świadczenia we wskazanym terminie. Konieczne może też być złożenie oświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego.

Warto wiedzieć, że choć nazwa "wczasy pod gruszą" sugeruje urlop letni, przyznane świadczenie przysługuje pracownikowi bez względu na termin wyjazdu. Może on udać się zarówno na urlop letni, jak i zimowy. Prawo do uzyskania dofinansowania wypoczynku nie jest uzależnione od stażu pracy.

Wczasy pod gruszą — ile dopłaty do wakacji można otrzymać?

Złożenie wniosku o wczasy pod gruszą nie gwarantuje, że rzeczywiście otrzyma się wsparcie. Jeśli jednak zostanie on zaakceptowany, ile może na tym zyskać pracownik? Warto wiedzieć, że wysokość wsparcia nie jest z góry ustalona.

Zdjęcie Pracownicze benefity z ZFŚS / 123RF/PICSEL

Pracodawca sam może wskazać wysokość świadczenia w swojej firmie, przy czym górna granica jest określona prawnie. Reguluje ją Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z nią o ile wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracownik zatrudniony w normalnych warunkach pracy może w roku 2023 otrzymać od pracodawcy świadczenie urlopowe w wysokości:

gdy jest zatrudniony na pełny etat - 1662,97 zł

gdy jest zatrudniony na ¾ etatu - 1247,23 zł

gdy jest zatrudniony na pół etatu - 831,49 zł

gdy jest zatrudniony na ¼ etatu - 415,74 zł

Wczasy pod gruszą 2023 — gdzie składa się wniosek i kiedy?

W regulaminie ZFŚS powinny znaleźć się wszystkie informacje dotyczące terminów składania wniosków i wypłaty przyznanych pieniędzy. Właśnie tam należy więc szukać informacji, czy trzeba to zrobić maksymalnie 14 dni, czy na przykład 7 dni przed planowanym urlopem. Zazwyczaj pieniądze wypłacane są przed urlopem pracownika, by mógł on swobodnie z nich skorzystać w czasie wyjazdu .

We wniosku powinny się znaleźć między innymi dane osobowe (w tym dane kontaktowe), stanowisko, a także określenie terminu, w jakim pracownik chce skorzystać z urlopu. Należy też złożyć oświadczenie o swojej sytuacji materialnej i rodzinnej, dzięki czemu pracodawca będzie w stanie zdecydować, czy wniosek zostanie zaakceptowany i jaka będzie wysokość wsparcia. Wniosek należy złożyć u pracodawcy, zwykle w dziale kadr. Tam też często można otrzymać gotowy wzór wniosku do wypełnienia.

