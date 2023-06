Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że istnieje możliwość wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłą osobę na OFE oraz subkontach ZUS. Chodzi o środki, które zgromadziła ona przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jeśli zmarła osoba cały czas pracowała i nie przeszła na emeryturę, to jej bliscy również mają prawo do pieniędzy, które odłożyła.



Pieniądze z subkonta są co roku w czerwcu waloryzowane. W tym roku podwyżka wyniesie aż 9,2 proc.

W ubiegłym roku ZUS wypłacił pieniądze po zmarłych ponad 45 tys. Polakom. Łącznie było to ponad 700 mln zł

- poinformowała wyborcza.biz.

Serwis ustalił też, że niektóre osoby dostają nawet od 30 do 40 tys. zł!

Dodatkowe pieniądze od ZUS po zmarłym. Jak je odzyskać?

Ukryta funkcja zmywarki, o której wiedzą nieliczni Spadkobiercy, którzy chcą odzyskać pieniądze z OFE po zmarłym powinni najpierw upewnić się czy zmarły posiadał takie subkonta w ZUS - niewiele osób wie, że ma pełne prawo do dziedziczenia tych środków. Wystarczy odwiedzić najbliższą jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić o podanie takiej informacji. Później wystarczy już tylko zgłosić śmierć ubezpieczonego, a rozpocznie się procedura dziedziczenia pieniędzy.

Po pieniądze zgromadzone przez zmarłego na OFE spadkobiercy zgłosić się mogą dosłownie w każdej chwili. Środki powinny być wypłacone w terminie do trzech miesięcy i nie wcześniej niż po miesiącu od dopełnienia formalności.

Zdjęcie Spadkobiercy mogą starać się o zgromadzone przez zmarłego środki / 123RF/PICSEL

WAŻNE: Kwota, o którą starają się spadkobiercy, podlega 19-procentowemu zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych. ZUS przypomina również, że nie trzeba korzystać z pośredników (firm), aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS-ie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek - formularze są dostępne na stronie ZUS-u.

Co to jest OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to prywatna instytucja, gromadząca środki przeznaczone na wypłatę świadczenia. Pierwsze OFE powstały w 1999 roku, kiedy to przeprowadzono reformę systemu emerytalnego.

Przystąpienie do OFE jest dobrowolne — jeśli ubezpieczony wyrazi taką chęć, to część składek trafiających do ZUS-u zostanie przekazana właśnie tam.

