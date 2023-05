Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku. Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie emerytalne, które po raz pierwszy wypłacone zostało seniorom w 2021 roku. Wówczas miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki, ale "czternastka" przyjęła się na tyle, że jej wypłaty miały miejsce także w 2022 roku. Świadczenie wypłacone będzie także w tym roku - w sierpniu oraz we wrześniu.

Jaki ma być nowy wiek emerytalny? ZUS wyjaśnia Czternastka nie należy się jednak wszystkim emerytom - ma ona zastosowany limit ustalony na poziomie 2900 zł. Oznacza to, że emeryci, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymają czternastą emeryturę w pełnym wymiarze. Jeśli jednak emeryt co miesiąc dostaje świadczenie większe niż 2900 zł brutto, przyznana mu czternasta emerytura zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Trzynasta i czternasta emerytura były w 2022 roku zwolnione z PIT. W tym roku było już jednak inaczej - choć wypłacana w kwietniu „trzynastka” wzrosła o 250 zł brutto, to seniorzy otrzymywali na rękę zaledwie 37 zł więcej, niż w zeszłym roku. Część pieniędzy da się jednak odzyskać - pod warunkiem jednak, że suma przychodów w 2023 roku nie będzie wyższa niż 30 000 zł.

Zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę. Na jakie kwoty mogą liczyć seniorzy?

Trzynasta i czternasta emerytura wypłacana jest w kwocie 1588,44 zł brutto, „czternastka” pomniejszana jest po przekroczeniu progu dochodowego. Jeśli świadczenie (wraz z ewentualnymi innymi dochodami) jest niższe niż 2500 zł miesięcznie, to emerytowi przysługiwać będzie zwrot.

Niestety, w 2023 roku rząd nie zdecydował się zwolnić trzynastek i czternastek z podatku. Oznacza to, że świadczeniobiorcy zapłacą PIT od przyznanych świadczeń, nawet jeśli ich emerytura jest poniżej 2500 zł brutto miesięcznie. W rozliczeniu rocznym z fiskusem otrzymają zwrot, ale nastąpi to dopiero najwcześniej w lutym 2024 roku. Co oznacza, że do tej pory będą wierzycielami rządu

- wyjaśnił w rozmowie z "Faktem" dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Na jaki zwrot mogą liczyć seniorzy?

Wysokość zwrotu zależna będzie od wysokości przychodów. Pieniądze otrzymają ci emeryci i renciści, którzy otrzymują miesięcznie mniej niż 2500 zł. Osoby z emeryturą minimalną mogą liczyć na zwrot w wysokości 160 zł.

Kwota zwrotu będzie rosła do przychodów na poziomie 2200 zł miesięcznie, sięgając 310 zł. Potem będzie gwałtownie maleć, by w przypadku osób ze świadczeniami 2500 zł lub więcej wynieść dokładnie zero.

