Spis treści: 01 Ryczałt energetyczny: Kto skorzysta z dodatku na prąd?

02 Dodatek za tajne nauczanie: Komu się należy?

03 Dodatek dla sieroty zupełnej: Jak złożyć wniosek?

Ryczałt energetyczny: Kto skorzysta z dodatku na prąd?

Rozszyfrowujemy symbole na zmywarkach. Które programy najlepiej wybierać? Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne, pozwalające obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Dodatek przysługuje:

kombatantom i innym osobom uprawnionym

żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Od dnia 1 marca 2023 roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł, ale jest ona ruchoma i ogłaszana co roku w związku z aktualizacją. Podaje ją Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu do siódmego dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Osoby, którym przysługuje dodatek w postaci ryczałtu energetycznego zobowiązane są do złożenia odpowiednich dokumentów, takich jak:

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego - wzór dostępny jest online i w placówkach ZUS

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie świadczenia w postaci ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym momencie!

Dodatek za tajne nauczanie to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańsk.

Wysokość dodatku za tajne nauczanie od 1 marca 2023 roku wynosi 294,39 zł.

Osoby, które starają się o dodatek za tajne nauczanie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

wniosku o przyznanie dodatku za tajne nauczanie

zaświadczenia właściwego kuratorium oświaty.

Wniosek o przyznanie dodatku można złożyć w każdej chwili, ale najlepiej zrobić to bezzwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)

za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Zdjęcie Sieroty uprawnione do renty rodzinnej mogą starać się o dodatek finansowy od ZUS / 123RF/PICSEL

Dodatek dla sieroty zupełnej to rodzaj świadczenia z którego mogą skorzystać osoby uprawnione do renty rodzinnej, nieposiadające obojga rodziców lub po zmarłej matce, gdy ojciec był nieznany.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej podlega corocznej waloryzacji z rentą rodzinną, a od 1 marca 2023 roku wynosi 553,30 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany jest każdej sierocie zupełnej bez względu na ilość uprawnionych do tego świadczenia.

Osoby, które starają się o dodatek dla sieroty zupełnej, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów takich jak:

wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców

dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Pełną dokumentację należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji, od której można się odwołać.

