Niełatwa kariera, czyli por jako żywność biedoty

Choć uprawiany był już w czasach starożytnych, można powiedzieć, że nie traktowano go poważnie. Znajdował zastosowanie głównie jako zagęszczacz do dań i produkt spożywczy goszczący w jadłospisach biednych warstw społecznych. Nadal wielu z nas postrzega pora w kategoriach przyprawy. Niewielka ilość dodana do potraw delikatnie zaostrza smak dań. Dodaje im wyrazu, ale bez ryzyka nieznośnego, palącego uczucia w jamie ustnej.

Niskokaloryczne warzywo o bogatym składzie

Zalicza się do tej samej rodziny, co czosnek i cebula. Intensywny smak pora wynika z wysokiej zawartości związków siarkowych. Warto pamiętać, że biała część jest znacznie łagodniejsza — to cenna informacja, dla osób, które nie przepadają za mocnymi smakami. Czas przyjrzeć się dokładniej właściwościom, ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę z tego potencjału i korzyści zdrowotnych pora.

Polubią się z nim osoby odchudzające się, które często narzekają, że dietetyczne dania są nijakie i bez wyrazu. Por ma niski indeks glikemiczny, a do tego stanowi źródło błonnika. Z tego względu działa korzystnie na układ pokarmowy, poprawiając stan mikroflory jelit i niwelując zaparcia oraz niestrawność.

Por na infekcje

Związki siarki obecne w warzywie okazują się pomocne w leczeniu infekcji wirusowych i bakteryjnych. Skoro z tych powodów czosnek uznajemy za naturalny antybiotyk, czas przychylniejszym okiem zerknąć również na pora. We wspieraniu odporności ważna jest także witamina C, której w składzie rośliny nie brakuje. Jednocześnie regularne jedzenie pora będzie wspierało proces gojenia się ran i regeneracji skóry.

Przepisy z porem uczynią z niego bazę posiłku. Nie traktuj go wyłącznie jako dodatek 123RF/PICSEL

Włącz do diety, by wzmocnić serce

Niepozorne warzywo to skarbnica przeciwutleniaczy i potasu. Dodawanie pora do codziennych posiłków może pomóc w obniżaniu poziomu cholesterolu i ciśnienie krwi, co jest jedną z podstaw zdrowia serca i całego układu krążenia.

Zdrowie kości

Zapewne nie kojarzy się z tym w pierwszej kolejności, ale jedzenie pora sprzyja mineralizacji kości i redukowaniu ryzyka pojawienia się osteoporozy. Wszystko przez to, że w składzie warzywa znajduje się witamina K. Zapobiega również zwapnieniu naczyń krwionośnych i zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi.

Jedzenie pora wpływa zarówno na zdrowie, jak i urodę 123RF/PICSEL

Wyjątki potwierdzające regułę. Kto powinien uważać na pora?

Codzienne jedzenie pora, zwłaszcza na surowo, nie jest zalecane w przypadku seniorów i małych dzieci. W tej formie okazuje się ciężkostrawny. Podchodzić do niego z rezerwą muszą również osoby, którym dokuczają zgaga oraz refluks. Nie powinien znajdować miejsca na talerzach pacjentów z chorobą wrzodową i schorzeniami wątroby.

Przepis na zupę czosnkową Interia Kulinaria