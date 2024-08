Rozmiary w sieciówkach coraz częściej zdają się "żyć własnym życiem", generując problemy. Niech pierwszy rzuci bowiem kamieniem ten, któremu nigdy nie zdarzyło się z uśmiechem na twarzy ruszyć do przymierzalni z naręczem ubrań w swoim rozmiarze, odkrywając wkrótce, że większość z nich zupełnie nie odpowiada numeracji na metce.

Wtedy pojawia się mieszanka uczuć. A, według ekspertów, podobne sytuacje mogą mocno odbić się na psychice. "Kobiety często płaczą przy kasach, gdy jednego dnia kupują rozmiar 36, a kolejnego 40. Pomyślcie, jak to wpływa na ich psychikę, szczególnie na osoby zmagające się z zaburzeniami odżywiania" - komentuje Vanessa Edith, tiktokerka, która postanowiła rozgryźć tajemnicę sieciówek.

"Jestem psychoterapeutką i często spotykam dziewczyny, które uważają, że są za grube (nie chodzi tu o anoreksję czy bulimię, gdzie percepcja ciała jest zaburzona). Kiedy taka dziewczyna nie mieści się w rozmiar 42, może to ją zniechęcić do jedzenia. To koszmar" - pisze jedna z internautek, odpowiadając na udostępnione przez tiktokerkę wideo. Kobiety postanowiły więc wziąć sprawy w swoje ręce - odkrywając kolejno tajemnicę odzieżowych metek.