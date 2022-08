Domowi pożeracze prądu. Eksperci z PGNiG radzą jak zmniejszyć rachunki

Spis treści: 01 Domowi pożeracze prądu: Lodówka

02 Domowi pożeracze prądu: Płyta indukcyjna

03 Domowi pożeracze prądu: Piekarnik

04 Domowi pożeracze prądu: Zmywarka, pralka, czajnik

05 Domowi pożeracze prądu: Telewizor, komputer stacjonarny, laptop

06 Jak zaoszczędzić pieniądze?

Ograniczenie zużycia prądu to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też przyjazny, ekologiczny gest w stronę naszej planety. Z rankingu opracowanego przez ekspertów przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo możemy dowiedzieć się, ile energii zużywają nasze domowe sprzęty. Który kosztuje nas najwięcej?

Przeczytaj też: Oszuści znów wykorzystują metodę "na prąd". Uważaj na te SMSy

Reklama

Domowi pożeracze prądu: Lodówka

Szacuje się, że lodówka zużywa prawie 30 proc. całej energii, jaką pobiera gospodarstwo domowe. Tym samym trafiła na pierwsze miejsce rankingu "prądożerców". Jeżeli posiadamy starą lodówkę od wielu lat, to jej pobór energii może być nawet kilkukrotnie większy. Lodówka zużywa rocznie około 252 kWh. Trzeba pamiętać, że jest to urządzenie, które pracuje bez przerwy.

Domowi pożeracze prądu: Płyta indukcyjna

Na szczęście nie używamy cały czas płyty indukcyjnej w kuchence, gdyż jest to urządzenie pobierające ogromne ilości energii elektrycznej. Jeżeli włączalibyśmy trzy palniki płyty na pół godziny dziennie, zużyłaby ona nawet 1168 kWh rocznie.

Domowi pożeracze prądu: Piekarnik

Zdjęcie Piekarnik potrafi "pożreć" naprawdę dużo prądu / 123RF/PICSEL

Jeżeli nasz domowy piekarnik pracowałby godzinę dziennie przez rok, pochłonąłby 365 kWh.

Zobacz także: Blackout, czyli przerwa w dostawach prądu. Jak się przygotować?

Domowi pożeracze prądu: Zmywarka, pralka, czajnik

Zmywarka to tak naprawdę oszczędność wody i czasu. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli pracuje pięć razy w tygodniu, to zużyje 210 kWh. Podobnie pralka - zależnie od swojej klasy energetycznej i wybieranych programów prań - pracując pięć dni w tygodniu przez rok "spali" 143 kWh. Czajnik elektryczny pobiera za to ogromną ilość energii, ale w krótkim czasie. Niemniej przez rok jest w stanie zużyć nawet 240 kWh.

Domowi pożeracze prądu: Telewizor, komputer stacjonarny, laptop

Pobór prądu telewizora jest uzależniony oczywiście od modelu i wielkości ekranu. Średnio to urządzenie przez rok zużywa 128 kWh jeśli oglądamy telewizję pięć godzin dziennie. Komputer i laptop używane do celów biurowych zużywają 197 kWh i 88 kWh rocznie.

Jak zaoszczędzić pieniądze?

By zaoszczędzić na rachunkach, dobrze jest zainwestować w urządzenia o wysokiej klasie energetycznej - mają one bowiem o wiele niższy pobór mocy niż ich starsze odpowiedniki. Energooszczędne żarówki również dołożą coś od siebie. Sprzęty, których nie używamy, warto odłączyć od sieci, gdyż tryb czuwania również zużywa pewną ilość prądu.



Zobacz również: Tak zaoszczędzisz na prądzie i wodzie! Sprawdzone sposoby na niższe rachunki