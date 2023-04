Domowy hit na brwi. Nasącz wacik i wetrzyj, a będą gęste jak po zabiegu

Naturalnie gęste brwi bez użycia kosmetyków do makijażu to marzenie każdej z nas. W dobie szalejącej inflacji wiele osób rezygnuje jednak z drogich wizyt w salonach kosmetycznych, uciekając się do domowych, sprawdzonych metod dbania o urodę. Prosty trik w pielęgnacji brwi robi furorę wśród internautek.

Sposób na gęste brwi: Waciki nasączone mlekiem

Mleko ma wiele prozdrowotnych i dobroczynnych właściwości. Jest bogate w białko i wapń. Kąpiele w tym białym płynie podobno stosowała już w starożytności, słynąca z nieziemskiej urody — Kleopatra. To właśnie dzięki nim władczyni Egiptu miała mieć gładką, lśniącą skórę. Składniki zawarte w mleku pozytywnie wpływają nie tylko na cerę, ale również doskonale odżywiają włoski na brwiach. Jeśli chcesz, żeby brwi rosły szybciej i przy okazji były naprawdę gęste, wypróbuj sposób z wacikami nasączonymi mlekiem.

Aby wykonać ten domowy zabieg na brwi, namocz wacik w mleku i pocieraj nim brew przez kilka minut. Po tej czynności nie zmywaj mleka, ale pozostaw je na noc. Rano umyj twarz jak zawsze.



Drugą możliwością wykonania tej prostej metody na zagęszczenie brwi jest porządne nasączenie wacików w mleku i pozostawienie ich na brwiach na 30-40 minut. Po zdjęciu takiego okładu można od razu umyć twarz.

Niezależnie od tego, na którą wersję pielęgnacji się zdecydujesz, pamiętaj, aby powtarzać go regularnie. Jeden domowy zabieg na brwi nie sprawi, że będą one gęstsze. Tutaj potrzebna jest systematyczność.

Domowe sposoby na piękne brwi: Olejek rycynowy i masowanie szczoteczką

Do innych równie prostych i skutecznych sposobów na zadbanie o piękne brwi w domu można zaliczyć również delikatne masowanie ich szczoteczką przed snem. Dzięki temu poprawimy krążenie i dotlenimy mieszki włosowe.

Nie zapominajmy również o olejku rycynowym, który jest bogaty w witaminy i kwasy tłuszczowe przyspieszające porost brwi. Głęboko wnikają w skórę i docierają do mieszków włosowych, pobudzając je do naturalnej stymulacji. Olejek zapobiega także większej utracie owłosienia.

