Jak szybko wybielić zęby w domu?

Najprostszym sposobem na wybielenie zębów w domu jest zastosowanie pasty wybielającej lub specjalnych, wybielających pasków. Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy dentyści polecają tę metodę, zauważając, że może ona naruszyć szkliwo, a w efekcie osłabić zęby, które będą może bielsze, ale jednocześnie mniej zdrowe.

Bezpiecznym, domowym sposobem, który pozwoli na szybkie wybielenie zębów, jest zastosowanie węgla aktywnego, który dobrze absorbuje toksyny i usuwa płytkę nazębną. Węgiel można dostać w postaci tabletek lub kapsułek, które należy rozgnieść lub otworzyć, a uzyskany proszek zmieszać z łyżką oleju. Taką mieszanką należy następnie szczotkować zęby przez dwie do trzech minut.

Zdjęcie Węgiel aktywny / 123RF/PICSEL

Domowy sposób na białe zęby? Sodą i cytryną

Innym, domowym sposobem na białe zęby jest zastosowanie sody oczyszczonej i cytryny. W tym celu należy zmieszać sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, nałożyć na zęby i myć je przez kilka minut, jak zawsze.

WAŻNE: Choć ta domowa metoda wciąż cieszy się popularnością, to dentyści przekonują, że może być ona niebezpieczna. Cytryna ma silne właściwości żrące i może niszczyć szkliwo, a w następstwie osłabić zęby oraz dziąsła.

Oczywiście, taki zabieg przeprowadzony sporadycznie, np. przed wielkim wyjściem nie powinien zrobić nam większej krzywdy, ale jego nadużywanie może nam zaszkodzić.

Domowy sposób na białe zęby. Skuteczny i zdrowy!

Innym, skutecznym i co ważne, bezpiecznym sposobem na wybielenie zębów, jest zastosowanie oleju kokosowego. Metoda ta pochodzi z Ajurwedy, czyli tradycyjnej medycyny indyjskiej i cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Praktycy przekonują, że olej nie tylko działa antybakteryjnie i zapobiega chorobom jamy ustnej, ale dodatkowo sprawdza się w infekcjach górnych dróg oddechowych czy lekkim przeziębieniu, a nawet poprawia stan skóry.

By wybielić zęby olejem kokosowym, należy płukać usta rano, na czczo przez około 15 minut, a następnie wypluć olej i umyć zęby pastą, jak zawsze. Należy jednak uważać, by nie połknąć oleju, ponieważ według medycyny indyjskiej podczas tego procesu przenikają do niego wszystkie toksyny i zanieczyszczenia z organizmu, których przecież należy się pozbyć.

Olej kokosowy ma nie tylko wybielać zęby, ale dodatkowo zapobiegać chorobom, działać antybakteryjnie, a nawet likwidować małe ubytki.

Zdjęcie Olej kokosowy znany jest ze swoich wybielających właściwości / ©123RF/PICSEL

Jak wybielić zęby nie niszcząc szkliwa?

Najbezpieczniejszym i najpewniejszym sposobem na białe zęby jest wybielanie ich pod okiem dentysty. Lekarz sam dobierze najlepszą metodę i na bieżąco będzie kontrolował stan uzębienia.

Wybielając zęby należy pamiętać o właściwej diecie. Konkretne produkty spożywcze mogą bowiem barwić zęby, a inne ułatwią proces wybielania. Zębom szkodzi nadmiar kawy i herbaty, które odpowiedzialne są za powstawanie osadu i przebarwień. Trudno wybielają się także zęby palaczy, które są żółte i pokryte kamieniem.

Podczas wybielania zębów należy unikać takich produktów jak:

czerwone wino

borówki, czereśnie, truskawki

słodycze

ciemne pieczywo

wszystkie czerwone warzywa

