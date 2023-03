Wzięła kredyt na piękne zęby. Poleciała do Turcji i przeżyła horror

Mieszkanka Irlandii Północnej zapragnęła uśmiechu niczym gwiazda social mediów. Postanowiła skorzystać z usług polecanej w sieci kliniki. Zdecydowana zrealizować marzenie wzięła pożyczkę i wyleciała do Turcji. Horror, który tam przeżyła oraz problemy, z jakimi boryka się od powrotu, skłoniły ją do opublikowania w mediach społecznościowych przestrogi, by inni nie popełnili jej błędu.

Zdjęcie "Tureckie zęby" zamiast spełnieniem marzeń okazały się dla kobiety drogą przez mękę i cierpienie / TikTok