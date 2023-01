Odtrutka za grosze. Neutralizuje produkty gnilne w przewodzie pokarmowym

Spis treści: 01 Węgiel aktywowany - co to jest?

02 Jak działa węgiel aktywny?

03 Czy można węgiel aktywny brać codziennie?

04 Węgiel aktywny na najpopularniejsze dolegliwości

05 Węgiel aktywny w pielęgnacji

06 Węgiel aktywny - efekty uboczne

Węgiel aktywowany - co to jest?

Węgiel aktywny składa się z cząsteczek o wysokiej zdolności wchłaniania. Jego działanie polega na wiązaniu szkodliwych lub toksycznych związków w naszym organizmie.

Uzyskuje się go najczęściej z miazgi drzewnej lub skorup orzechów takich jak np. kokos. Materiał poddawany jest działaniu wysokiej temperatury. Następnie aktywuje się go za pomocą pary wodnej lub kwasów. W ten sposób uzyskuje się na powierzchni cząsteczek największą możliwą powierzchnię adsorpcyjną.

W dawnych czasach sproszkowany węgiel drzewny stosowano na rany, które po jego użyciu, goiły się szybciej i nie wdawało się w nie zakażenie. Wśród Aborygenów i niektórych plemion afrykańskich węgiel stosuje się usuwania z ran trucizny np. po ukąszeniu jadowitych węży.

Zdjęcie Naukowcy nieprzerwanie pracują nad odkryciem kolejnych właściwości węgla aktywnego / 123RF/PICSEL

Jak działa węgiel aktywny?

Czarne końce liści u kwiatów, co mogą oznaczać, jak im zaradzić? Węgiel leczniczy ma bardzo duże zdolności adsorbujące. To specyfik, który wiąże substancje jak bakterie i toksyny, które mogą powodować problemy żołądkowe. To związek, który nie jest trawiony przez układ pokarmowy. Dlatego nie jest wchłaniany przez organizm. Pokrywa on błonę śluzową przewodu pokarmowego warstwą, która chroni przed działaniem szkodliwych substancji.

W wielu sytuacjach można go używać jako pomocnicza odtrutka w przypadkach przedawkowania leków. Jeśli podamy węgiel aktywny do 1 godziny po przyjęciu trucizny, możemy zneutralizować jej działanie w dużym stopniu.

Czy można węgiel aktywny brać codziennie?

Nie zaleca się stosowania węgla aktywnego codziennie. Jego częste użycie może prowadzić do innych zaburzeń układu pokarmowego. Dodatkowo częste stosowanie węgla wpływa na przyswajalność składników odżywczych w naszej diecie. Przy dłuższym stosowaniu możemy narazić się na niedobory witamin i minerałów.

Jeśli każdego dnia odczuwamy potrzebę przyjmowania węgla aktywnego, może to oznaczać, że problem z którym się mierzymy jest bardziej znaczący niż nam się wydaje. W takim przypadku zalecamy udać się do lekarza specjalisty, który zdiagnozuje problem.

Zdjęcie Węgiel aktywny pozyskuje się zazwyczaj z miazgi drzewnej lub skorup orzechów, takich jak kokos / 123RF/PICSEL

Węgiel aktywny na najpopularniejsze dolegliwości

Lek zdobył swoją popularność przez jego zastosowanie w problemach żołądkowych. Najczęściej używany jest na:

biegunkę

niestrawność

wzdęcia

Wiąże w przewodzie pokarmowym takie substancje jak leki, substancje toksyczne, bakterie, toksyny bakteryjne, gazy jelitowe i produkty gnilne. Nie pozwala na ich wchłonięcie do organizmu.

Niektórzy stosują także węgiel aktywny w przypadku przeziębień i grypy. Kierują się zasadą, że wychwyci szkodliwe substancje z naszego organizmu również w sytuacji obniżonej odporności. Jednak działanie węgla aktywnego w takich sytuacjach nie jest potwierdzone.

Zdjęcie Węgiel aktywny często stosuje się w pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Węgiel aktywny w pielęgnacji

W ostatnim czasie węgiel aktywny zdobywa dużą popularność w sferze kosmetycznej. Możemy zauważyć, że jest często dodawany do produktów oczyszczających twarz i do maseczek. Węgiel przez swoją zdolność wchłaniania szkodliwych substancji, dobrze radzi sobie z oczyszczaniem naszej skóry w delikatny sposób. Świetny także będzie do pielęgnacji skóry przetłuszczającej się i delikatnej. Pomoże także osobom z problemami skórnymi.

Zdjęcie Pasty z węglem aktywnym działają łagodniej, ale równie skutecznie na uporczywe przebarwienia zębów / 123RF/PICSEL

Możemy go także spotkać w pastach wybielających. Pasta do zębów z dodatkiem tego środka dobrze radzi sobie z przebarwieniami, które możemy spowodować często pijąc kawę lub czerwone wino. Węgiel aktywny wybiela zęby przez swoje właściwości wchłaniające. Tym samym nie niszczy naszego szkliwa, ani nie podrażnia dziąseł, w przeciwieństwie do klasycznych past wybielających.

Węgiel aktywny - efekty uboczne

Najczęstszym skutkiem ubocznym, który można zaobserwować podczas stosowania leku są wymioty. Zdarzają się ono stosunkowo często. Dodatkowo częste zażywanie węgla leczniczego może prowadzić do zaparć i zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Węgiel aktywny po zażyciu pokrywa ścianki przewodu pokarmowego warstwą chroniącą go. Ten pozytywny efekt może jednak prowadzić do problemów, jeśli stosujemy go regularnie. Warstwa ta wtedy stopuje wchłanianie się substancji odżywczych, suplementów i leków. Jeśli bierzemy tabletki antykoncepcyjne lub inne leki, które należy przyjmować o regularnych porach dnia, zastanówmy się, czy warto przyjmować wtedy węgiel aktywny.

