O trawnik należy dbać "w sam raz" - nie kosić go zbyt nisko, ale też nie za wysoko. Regularnie, ale ani za często, ani za rzadko. Jeśli najbardziej zależy nam na ekologii, możemy zupełnie zrezygnować z koszenia trawnika - łąki kwietne w ogrodach stają się coraz bardziej popularne! Jeśli jednak bardziej nasze oko będzie cieszył wypielęgnowany trawnik, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, by uniknąć popularnych błędów.



Ogrodnicy, którzy nie przepadają za częstym koszeniem swojego trawnika często, by zaoszczędzić czas, koszą zbyt nisko. Wiadomo, że chytry dwa razy traci i tak samo jest w tym przypadku. Jeśli kosimy swój trawnik poniżej 2 cm wysokości, osłabiamy źdźbła trawy i sami prosimy się o inwazję chwastów i innych samosiejek. Zbyt nisko koszona trawa jest także podatna na choroby. Trawnik rekreacyjny powinien mieć około 5 cm wysokości po koszeniu, a trawnik dywanowy - co najmniej 2,5 cm. W czasie gorących suchych dni powinniśmy pozwolić, by nasz trawnik rósł jeszcze wyżej.

Kolejnym częstym błędem jest koszenie trawnika zaraz po deszczu. Wilgotna trawa po skoszeniu tworzy środowisko, w którym łatwiej mogą rozwijać się choroby roślin. Do tego o wiele bardziej tępi ostrze kosiarki, powoduje również ryzyko zatkania urządzenia mokrą pulpą i uszkodzenia silnika. Na domiar złego trawa układa się nierównomiernie pod ciężarem kropel, dlatego trawnik koszony po deszczu nigdy nie będzie równy.



Trawniki powinny być koszone mniej więcej raz w tygodniu. Te odmiany dywanowej - dwa razy na tydzień. Nie ma sensu kosić trawników częściej, osłabia to rośliny i nie pozwala im się zagęścić. Z drugiej strony trawnik koszony rzadziej nierównomiernie się rozrasta i z dnia na dzień stanowi większe wyzwanie dla naszych kosiarek.

By unikać błędów przy koszeniu trawnika, musimy zadbać też o dobry stan naszego podstawowego urządzenia - kosiarki. Ostrza powinny być zawsze ostre! Koszenie trawnika stępionymi ostrzami powoduje wyrywanie trawy i uszkadza rośliny.



