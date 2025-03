Realizacją programów, których celem jest wsparcie finansowe lokalnych ogródków działkowych zajmują się konkretne samorządy, pieniądze na ten cel rezerwowane są zarówno w budżetach miast, jak i województw. Polski Związek Działkowców (PZD) regularnie informuje o wszystkich tych inicjatywach, przypominając kto może ubiegać się o dotacje. Co warto wiedzieć, by skorzystać na nich jak najwięcej?

O lokalne dotacje ubiegać się mogą stowarzyszenia ogrodowe, które prowadzą Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie poszczególnych miast czy województw. Tryb i zasady przyznawania środków ustalane są przez samorządy. W większości przypadków lokalne władze wymagają, by inwestycja, która dotrzyma dotację, była choć w niewielkim stopniu finansowana przez dany ROD. Chodzi o tzw. wkład własny, który można określić na poziomie 1 proc. czy 10-20 proc. wartości całego projektu.

Może też dojść do sytuacji, kiedy to ROD z własnej kieszeni będzie musiał pokryć połowę kosztów.

Wszystkie programy dofinansowania dla ROD-ów to inicjatywy lokalne, realizowane przez część samorządów. To dlatego nie ma jednego terminu na złożenie wniosków. Warto jednak pamiętać, że najczęściej odbywa się to pod koniec lub na początku roku. Na szczęście, w niektórych samorządach można jeszcze składać wnioski!