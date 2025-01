Dracena zaczyna usychać? Wcale nie potrzebuje więcej wody

Jeśli wierzymy, że problem przelanej draceny nas nie dotyczy, to jesteśmy w grubym błędzie. Najczęściej dochodzi do tego zimą i jesienią, kiedy zapotrzebowanie na wodę naszego egzemplarza się zmienia. Wtedy łatwo zastosować nadprogramową dawkę wody, a w długofalowym efekcie przyczyniamy się do zamierania rośliny. Jak podlewać dracenę tak, aby jej nie przelać? Trzeba robić to przede wszystkim z wyczuciem i lepiej aplikować niewielką ilość wody, za to częściej. Znakiem, że to odpowiednia pora na podlewanie draceny jest suche podłoże w doniczce.