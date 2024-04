Odpowiednia dieta i styl życia mogą sprawić, że tempo starzenia będzie wolniejsze. Dzięki odpowiednim nawykom żywieniowym możemy spowolnić ten proces i zmniejszyć ryzyko występowania niektórych chorób.

Nawyki, które zatrzymają starzenie po 50-tce. Zacznij stosować już dziś

Chociażby dlatego już dziś warto wziąć pod lupę swoją dietę. Może najwyższy czas wprowadzić zdrowe nawyki, które pomogą nam zachować formę i zdrowie na długie lata? Jeśli nie wiesz od czego zacząć, z pomocą przychodzi dietetyczka Trista Best z Balance One Supplements. W rozmowie z serwisem eatthis.com podzieliła się kilkoma wskazówkami dotyczącymi codziennej diety. Oto cztery złote rady, które mają pomóc spowolnić procesy starzenia.

Dieta roślinna

Zdaniem Best włączenie do codziennej diety większej ilości warzyw, owoców czy potraw na bazie roślin przyczynia się do spowolnienia procesów starzenia. W jaki sposób? Dietetyczka wspomina m.in. o:

zmniejszeniu stanów zapalnych,

utracie nadprogramowych kilogramów,

stabilizacji ciśnienia krwi.

Podobnego zdania jest PLoS Medicine - eksperci w swoich badaniach wykazali, że diety bogate w żywność pochodzenia roślinnego mogą pomóc wydłużyć życie. Dlatego też Best zaleca unikanie przetworzonych produktów spożywczych i zmniejszenia spożycia czerwonego mięsa, np. kiełbas i bekonu. Ekspertka zwraca uwagę, że nadmierne spożywanie tego typu produktów to prosta droga do otyłości, cukrzycy i nadciśnienia.

Dieta bogata w produkty na bazie roślin pozwala długo cieszyć się zdrowiem 123RF/PICSEL

Więcej błonnika i białka

W codziennej diecie warto zapewniać sobie odpowiednią dawkę błonnika. Jak twierdzi American Journal of Lifestyle Medicine, jego odpowiednia ilość zmniejsza ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2 czy wysokiego ciśnienia krwi. Co więcej, błonnik to trochę taki agent do zadań specjalnych - ma wpływ na obniżenie stresu oksydacyjnego i markerów stanu zapalnego w organizmie, które naturalnie pojawiają się wraz z wiekiem. Dlatego włącz do codziennego menu produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce i soczewicę.

Dietetyczka zaleca też, aby po 50. roku życia koncentrować się na budowie większej ilości mięśni. Dlatego w diecie nie powinno zabraknąć odpowiednich ilości białka. Raport, który pojawił się w magazynie "Nutrients" stwierdza, że dieta bogata w białko połączona z odpowiednim treningiem oporowym pomaga utrzymać mięśnie w dobrej formie. Best zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na białko wzrasta wraz z wiekiem - do diety warto więc włączyć jajka, jogurt grecki, orzechy czy drób.

Żywność wysoko przetworzona? Zdecydowanie unikaj

Trista Best wskazuje, że żywność wysoko przetworzona zawiera więcej cukru, tłuszczów nasyconych, konserwantów, sodu i co za tym idzie - kalorii. Dietetyczka radzi, aby po 50-tce ograniczyć takie produkty do absolutnego minimum, a zamiast nich spożywać pełnowartościową żywność.

Usuń z diety niezdrowe produkty: na efekty nie trzeba będzie długo czekać 123RF/PICSEL

- To znacznie zmniejsza liczbę spożywanych końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE), a także zmniejsza spożycie rafinowanych węglowodanów zapalnych - powiedziała ekspertka.

Advances in Nutrition przeprowadziło badanie, z którego wynika, że dieta bogata w produkty przetworzone zwiększa ryzyko chorób serca.

Dieta śródziemnomorska

Kluczem do zdrowia i świetnej formy jest dieta śródziemnomorska. Opiera się na spożywaniu produktów roślinnych, takich jak świeże warzywa i owoce, zboża, oliwa z oliwek, nasiona strączkowe, pestki i orzechy. Jej uzupełnieniem są np. ryby i przetwory mleczne.

- Dopuszcza również spożywanie chudego mięsa. Włączenie w nią zdrowych tłuszczów zapewnia większą ilość kwasów tłuszczowych Omega-3, które działają przeciwzapalnie - przyznaje Best.

Jak widać, większość ze wspomnianych nawyków żywieniowych dotyczy zmniejszenia spożycia wysoko przetworzonej żywności. Jeśli nasze codzienne menu było w nią bogate, czas na zmiany. Warto ją zastąpić dużą ilością warzyw, pełnoziarnistych produktów, owocami i błonnikiem.

***

Źródło: eatthis.com

***

Dietetyk: W Polsce jest tolerowanie słodyczy i zachęcanie do ich jedzenia INTERIA.PL