Minister do spraw polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz odniosła się w TVP Info do kwestii tegorocznych podwyżek emerytur. Rząd zapowiadał, że jeśli zaistnieją takie przesłanki, to seniorzy będą mogli liczyć jeszcze w tym roku na dodatkowe pieniądze. Czy tak się stanie?