"Proszę o pomoc. Moje pelargonie nie rosną" - to jedno z dość często pojawiających się pytań na forach ogrodniczych. Internauci mają swoje sprawdzone sposoby i chętnie dzielą się efektami stosowanych przez siebie trików. Jednym z najbardziej oczywistych jest stosowanie odpowiednich nawozów. Możemy też pomóc pelargonii w domowy i naturalny sposób.

Pelargonia: królowa polskich balkonów

Marzysz o pięknej pelargonii? Czasami musisz jej trochę pomóc w zostaniu królową balkonu

Pelargonia już dawno skradła serca ogrodników. Roślina ozdobna jest prawdziwą królową balkonów i tarasów w Polsce. Nie bez powodu - kwitnie od lata do jesieni, a jej obfite kwiaty są piękną dekoracją. Pelargonia jest również odporna na warunki atmosferyczne i wytrzymała. Do tego dochodzi również nieskomplikowana pielęgnacja. Roślina wymaga regularnego podlewania i nawożenia.

Jak podlewać pelargonię?

Pelargonię najlepiej podlewać regularnie, ale - wbrew powszechnemu przekonaniu - nie oznacza to, że codziennie. Wystarczy to robić co 2-3 dni, jeśli roślina jest uprawiana w normalnych warunkach. W czasie upałów roślina powinna mieć wilgotną glebę, dlatego warto ją wówczas podlewać nawet dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Wodę wlewajmy bezpośrednio do ziemi - unikajmy podlewania kwiatów i liści.

Pelargonia nie kwitnie? Wypróbuj dwa skuteczne patenty

Nawóz ze skórki od banana świetnie się sprawdzi w przypadku pelargonii

Co zrobić, gdy pelargonia nie kwitnie? Możesz pomóc roślinie poprzez zastosowanie domowej odżywki. Jednym z najbardziej skutecznych patentów jest wsypanie pokruszonych skorupek jaj do doniczki i zmieszanie ich z ziemią.

Kolejny domowy sposób na to, by pelargonia kwitła jak szalona? Nie wyrzucaj skórek od bananów. Możesz z nich przygotować znakomitą odżywkę, dzięki której roślina będzie obficie kwitła. W skórkach od bananów znajdują się potas i fosfor, które są roślinie potrzebne do obfitego kwitnienia i wzmocnienia.

Jak przygotować domowy nawóz ze skórek bananów? Wystarczy drobno pokroić skórki, przełożyć je do słoika i zalać gorącą wodą. Po upływie 48 godzin należy odcedzić miksturę i podlewać nią pelargonie dwa razy w miesiącu. Domowym nawozem możemy podlewać również inne kwiaty ogrodowe i doniczkowe. Taki zastrzyk energii z pewnością pobudzi je do kwitnienia.

Pelargonie nie kwitnie? Przenieś w inne miejsce

Może się również zdarzyć, że pelargonii nie odpowiada miejsce, w którym się znajduje. Roślina uwielbia jasne i mocno nasłonecznione stanowiska. Brak słońca nie wpływa na nią najlepiej, czego efektem jest nawet całkowity zanik kwitnienia.

Warto pamiętać o tym, by nie dopuszczać do przesuszenia gleby, co również prowadzi do zaniku kwitnienia. Ważne jest również systematyczne usuwanie kwiatów, które przekwitły. Prosty zabieg pobudzi roślinę do tego, by wytwarzała nowe pąki.

Przyczyną zaniku kwitnienia może być też zbyt duża wilgotność, która powoduje gnicie korzeni. Dlatego w czasie deszczu najlepiej przenieść je w miejsce, które jest bardziej osłonięte.

