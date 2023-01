Spis treści: 01 Charakterystyka róży doniczkowej

02 Jak pielęgnować róże w doniczce w domu?

03 Co ile podlewać róże w doniczce?

04 Jak przesadzić róże w doniczce?

05 Róża w doniczce - przycinanie

06 Nawożenie róż w doniczce

07 Czego nie lubią róże w doniczce?

08 Dlaczego róża usycha w domu?

09 Jak uratować róże w doniczce?

Charakterystyka róży doniczkowej

Róża doniczkowa to odmiana mieszańcowa, a rośliną wyjściową dla niej była Rosa chinensis. Charakteryzuje się ona gęstym i niewielkim pokrojem, ponieważ rośnie maksymalnie do 20-30 cm.

Kwitnie dość długo, bo od marca do października. Róża doniczkowa przybiera różne kolory: biały, żółty, różowy lub czerwony. Jednak same płatki mogą mieć gładkie, cieniowane lub dwukolorowe ubarwienie.

Jak pielęgnować róże w doniczce w domu?

Jeszcze przed kupnem róży w doniczce, warto sprawdzić jej kondycję. Zdrowy okaz będzie miał jędrne, gęste liście o intensywnie zielonym kolorze. Oprócz tego będzie posiadał wiele pąków oraz rozwiniętych kwiatów. Natomiast, jeśli zaobserwujemy jakiekolwiek zmiany na roślinie, to musimy mieć świadomość tego, że nie będzie się ona rozwijała prawidłowo w naszym domu. Z tego powodu selekcja okazów ma duże znaczenie.

Po zakupie i przyniesieniu wybranej róży do domu musimy przede wszystkim zapewnić jej dostęp do słońca. Ważne jest również to, aby roślinie było ciepło, ponieważ róże doniczkowe pochodzą z hodowli cieplarnianych, dlatego tak ważne jest zapewnienie im na początku podobnych warunków.

Pozwoli to roślinie łatwiej zaaklimatyzować się w nowym środowisku, co zajmuje jej zazwyczaj około trzech tygodni. W tym czasie należy też dbać o to, aby nie przegrzewać róży doniczkowej, dlatego najlepiej postawić ją z dala od kaloryferów.

W przypadku, gdy kupujemy nasz okaz w cieplejsze miesiące i na zewnątrz nie ma przymrozków lub upałów, a temperatura oscyluje około 18 stopni Celsjusza, to od początku różę możemy przechowywać na tarasie lub balkonie.

Co ile podlewać róże w doniczce?

Podobnie jak róże ogrodowe, tak i odmiany doniczkowe potrzebują obfitego podlewania. Równocześnie należy jednak pamiętać o drenażu w doniczce.

Z racji tego, że okazy doniczkowe nie mają zazwyczaj dostępu do wody deszczowej, to potrzebują więcej wody dostarczanej przez nas. Powinno się je podlewać co najmniej raz w tygodniu, aby nie dopuścić do ich uschnięcia.

Jak przesadzić róże w doniczce?

Róże w doniczce należy przesadzić w momencie, gdy doniczka, w której aktualnie się znajduje, jest już zbyt mała, co sprawia, że korzeniom brakuje miejsca. Zazwyczaj wymagają one przesadzania co 2 lata. Proces ten powinno się przeprowadzać w marcu.

Do przesadzania należy wybrać większą doniczkę, kierując się zasadą, że lepsza będzie wyższa niż szersza. Oprócz tego musimy pamiętać, żeby zawsze stosować nowe podłoże, które warto uzupełnić o hydrożel.

Zdjęcie Do przesadzania róż potrzebna jest większa doniczka / 123RF/PICSEL

Różę doniczkową, po pierwszym roku uprawy w warunkach domowych, możemy także na stałe przesadzić do ogrodu. W przypadku, gdy roślina zimowała w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, do ogrodu możemy ją przesadzić dopiero w połowie maja. Warto wybrać jej stanowisko słoneczne i osłonięte przed wiatrem.

Róża w doniczce - przycinanie

Przycinanie róż w doniczce powinno się przeprowadzać na wiosnę. Dzięki temu po zimie możemy usunąć wszystkie obumarłe oraz uszkodzone pędy. Obcięte róże doniczkowe szybko się regenerują i zaczynają na nowo kwitnienie.

Niekiedy jednak róża doniczkowa potrzebuje przycinania przed zimą. Wtedy należy usunąć jej przeschnięte kwiaty. Cięcie powinno się wykonywać tuż nad liściem poprzedzającym uschnięte i zniszczone kwiaty.

Zdjęcie Wybór odpowiedniego okazu w sklepie jest bardzo istotny / 123RF/PICSEL

Nawożenie róż w doniczce

Nawożenie jest również bardzo ważnym elementem pielęgnacji. Róże doniczkowe nawozi się o wiele częściej niż te uprawiane w gruncie.

Należy je zasilać co 2-3 tygodnie, w okresie od marca do sierpnia. Najlepiej używać do tego płynnych nawozów dla roślin doniczkowych, dodając do wody przeznaczonej do podlewania, połowę dawki wskazanej na opakowaniu.

Czego nie lubią róże w doniczce?

Podczas dbania o róże w doniczce, musimy zwracać uwagę, nie tylko na to, czego potrzebuje roślina, ale również na to, czego nie lubi. Na różę doniczkową źle wpływa m.in.:

Przesuszone lub zbyt mokre podłoże - dlatego ważne jest obserwowanie rośliny i wypracowanie sobie złotego środka w tym aspekcie.

- dlatego ważne jest obserwowanie rośliny i wypracowanie sobie złotego środka w tym aspekcie. Niedobór, jak i nadmiar nawozów - pierwszymi objawami nieumiejętnego nawożenia jest żółknięcie liści na krawędziach. Natomiast skutkiem nadmiaru nawozu jest wybujały wzrost i jasnozielone, słabe pędy lub zupełne zahamowanie wzrostu rośliny.

- pierwszymi objawami nieumiejętnego nawożenia jest żółknięcie liści na krawędziach. Natomiast skutkiem nadmiaru nawozu jest wybujały wzrost i jasnozielone, słabe pędy lub zupełne zahamowanie wzrostu rośliny. Gliniaste lub piaszczyste podłoże - sadzenie róż w doniczce w takiej glebie może hamować wzrost rośliny. Umieszczone w glinie sadzonki róż mają większą predyspozycję do chorób, opadania liście i krótkiego kwitnięcia.

Dlaczego róża usycha w domu?

Często zdarza się, że po jakimś czasie nasz okaz zaczyna usychać. Istnieje wiele przyczyn powodujących przesuszanie róży doniczkowej. Zazwyczaj jest to:

brak hartowania - róża nie toleruje nagłych zmian temperatury. Potrzebuje ona stopniowego przyzwyczajania się do warunków, zarówno po zakupie, jak i w trakcie zmian pór roku.

- róża nie toleruje nagłych zmian temperatury. Potrzebuje ona stopniowego przyzwyczajania się do warunków, zarówno po zakupie, jak i w trakcie zmian pór roku. przekwitanie - przed nadejściem zimy kwiat zrzuca stare kwiaty i liście, co jest naturalnym procesem. Na wiosnę roślina zakwitnie na nowo.

- przed nadejściem zimy kwiat zrzuca stare kwiaty i liście, co jest naturalnym procesem. Na wiosnę roślina zakwitnie na nowo. brak nawozu i regularnego podlewania - brak minerałów oraz wilgoci sprawi, że roślina zacznie obumierać i usychać.

Jak uratować róże w doniczce?

Jeśli chcemy uratować róże w doniczce, musimy przede wszystkim przeanalizować, czy nasza pielęgnacja rośliny jest właściwa, jeśli nie to jak najszybciej wprowadźmy zmiany.

Sposobem, który wzmocni róże m.in. potasem, jest umieszczanie małych fragmentów skórek od bananów w ziemi. Delikatnie wtykamy skórkę w podłoże i zasypujemy ziemią.

Inną metodą ratowania róży doniczkowej jest wystawianie jej w ciepłe dni na zewnątrz, szczególnie wtedy, kiedy świeci delikatne słońce. Najlepiej to robić, gdy na zewnątrz panuje temperatura od 10 do 20 stopni Celsjusza.

Oprócz tego, jeśli nasza doniczka nie posiada dziur odprowadzających wodę, to musimy sami zadbać, aby roślina nie stała w nadmiarze wody. Należy regularnie wylewać wodę albo podłożyć kamyki. Jest to istotne, ponieważ korzenie róży potrzebują tlenu i nie mogą być zanurzone w wodzie.

Kolejnym rozwiązaniem jest przesadzenie róży do świeżej ziemi. Przy okazji przeprowadzania tego procesu, możemy uciąć zgniłe korzenie rośliny. Należy to jednak wykonywać precyzyjnie i ostrożnie, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego.

