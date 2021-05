Dzień Bez Śmiecenia 2021

11 maja 2021 roku obchodzimy kolejny Dzień Bez Śmiecenia. To już piętnasta edycja święta, mającego na celu propagowanie prawidłowych zasad segregowania i promowanie postaw proekologicznych. Niestety, przed nami wciąż długa droga - śmiecimy na potęgę i większość z nas nie zna nawet podstawowych zasad segregacji.

Zdjęcie Przeciętny Polak produkuje nawet 300 kilogramów śmieci rocznie / 123RF/PICSEL

Dzień Bez Śmiecenia powstał z inicjatywy młodzieży z kilkunastu krajów współdziałających w ramach programu "Europejski Eko-Parlament młodzieży". W Polsce przedsięwzięcie to koordynuje Rekopol O.O.O. SA. Hasło tegorocznej kampanii brzmi "Odpady to nie śmieci, to surowce! #WidzęWięcej" i jest ono nieprzypadkowe - Polacy wciąż mają ogromny problem z właściwą segregacją odpadów, za mało odzyskujemy i mamy w tym temacie jeszcze sporo do zrobienia.

Przeciętny Polak produkuje nawet 300 kilogramów śmieci rocznie - ta liczba daje do myślenia, tym bardziej, że połowa mieszkańców naszego kraju posiada szczątkową wiedzę na temat właściwej segregacji tych odpadów - większa część z nich trafia nie tam gdzie powinna. W koszach lądują często słoiki czy butelki z zawartością, w pojemniku na BIO znaleźć można kocie odchody lub mięso, a w tym na papier - zatłuszczone pudełka po pizzy. To tylko kilka z wielu błędów, które popełniamy przy segregacji.





W Dzień Bez Śmiecenia warto przypomnieć więc podstawowe zasady kultury segregacji:





Przetworzenie ma znaczenie

Segregacja daje odpadom drugie życie. Tym sposobem ograniczamy zanieczyszczenie i emisję gazów cieplarnianych.





Zgniecenie i odkręcenie ma znaczenie

Zgnieciona butelka zajmuje aż 80 procent miejsca mniej. Zgniatajmy butelki, puszki i opakowania po sokach przed wrzuceniem ich do śmieci. Wyrzucajmy butelki i kartony bez kapsli i nakrętek. Plastikowe nakrętki możemy oddać do miejsc, które prowadzą ich zbiórkę.





Przynoszenie ma znaczenie

Na zakupy zabierajmy ze sobą zawsze torby wielokrotnego użytku i unikajmy popularnych foliówek.





Zabrudzenie ma znaczenie

Nie segregujmy odpadów mocno zabrudzonych! Chusteczki higieniczne, brudny papier kuchenny czy opakowanie po maśle powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Dzień Bez Śmiecenia to świetny moment na rozpoczęcie przygody z właściwą segregacją odpadów.



- To, jak będzie wyglądało nasze środowisko, ile odpadów zostanie poddanych recyklingowi, a ile wyląduje na wysypiskach; czy pozwolimy odpadom przeistoczyć się w przydatne lub atrakcyjne dla oka przedmioty, czy – przeciwnie – pozwolimy im zanieczyszczać powietrze i ląd – zależy tylko od nas - piszą na stronie akcji jej organizatorzy, przekonując, że dzisiejsze święto to zaledwie początek dłuższej kampanii. Na stronie internetowej Dzień Bez Śmiecenia znajdziecie sporo materiałów edukacyjnych, gier, ulotek i kolorowanek, które przybliżą zasady właściwej segregacji nawet najmłodszym dzieciakom. Świętujmy!