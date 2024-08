Rudbekia dość często jest wybierana jako ozdoba ogrodu. Może dorastać do 70 cm wysokości, ma duże kwiaty koloru żółtego lub jasnopomarańczowego, a środek ma niemal czarny kolor. Kwitnie od końca lipca do połowy listopada lub pierwszych mrozów.

Rudbekie są roślinami z rodziny astrowatych, które pochodzą z Ameryki Północnej. Mają sztywne pędy, które tworzą kępy. Rudbekie mają wiele gatunków - niektóre z nich są jednoroczne lub dwuletnie, a inne to byliny, które czasami mogą rosnąć przez kilkanaście lat w tym samym miejscu. Rudbekia jednoroczna to np. rudbekia owłosiona, z kolei rudbekie wieloletnie to np. lśniąca czy błyskotliwa. Jest przede wszystkim rośliną ozdobną o intensywnym kolorze, który wabi pszczoły, motyle i inne owady. Jest również wykorzystywana do bukietów - z jej kwiatów produkuje się natomiast olejki eteryczne. Nie ma wielu wymagań, a jej uprawa nie należy do zbyt skomplikowanych. To dobry wybór dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu na prace ogrodowe przy kwiatach i innych roślinach.