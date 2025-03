Wiosna coraz śmielej dale o sobie znać. Trudno się więc dziwić, że z większym zainteresowaniem zerkamy na kalendarz prac ogrodniczych lub planujemy, jakie kwiaty będą zdobić nasz ogród w nadchodzącym czasie. Na liście z pewnością znajdują się aksamitki - popularne rośliny, które kwitną przez cały sezon i są wdzięczną ozdobą ogrodu i balkonu. Nie mają zbyt wielkich wymagań co do uprawy, a ich pielęgnacja również nie należy do skomplikowanych.

Aksamitki są roślinami jednorocznymi, które naturalnie występują na terenie Ameryki Północnej i Południowej. W zależności od odmiany mają kwiaty pomarańczowe, żółte, kremowe lub brązowe. Najczęściej osiągają wysokość do 50 cm. Liście aksamitek mają kolor ciemnozielony, charakterystyczny postrzępiony brzeg i intensywny zapach. Kwiaty pojawiają się wraz z początkiem lata i mogą kwitnąć nawet do późnej jesieni.

Kiedy siać aksamitki? Oto najlepszy termin

Wysiew nasion aksamitek do pojemników można zacząć na przełomie marca i kwietnia. Ziemię dla roślin najlepiej wzbogacić piaskiem i tofem w równych proporcjach. Aksamitki kiełkują w temperaturze 15 st. C, a siewki zaczynają się pojawiać po kilku dniach. Gdy wytworzą po dwa, trzy listki, można je przepikować do innych doniczek. Nim wsadzimy aksamitki do ziemi, należy je zahartować.

Z sianiem nasion bezpośrednio do gruntu lepiej się wstrzymać - zabieg ten najlepiej przeprowadzić w późniejszym czasie. Najlepszy termin to druga połowa maja, gdy ryzyko wiosennych przymrozków będzie już minimalne. Aksamitki nie są odporne na mróz, dlatego warto śledzić na bieżąco prognozy pogody.

Kwiaty należy sadzić w odstępach co ok. 25 cm. Jeśli wsadzamy je do donic, dobrze jest pamiętać o warstwie drenażowej np. ze żwirem. To ochroni roślinę przed przelaniem, które mogłoby skutkować gniciem korzeni. Aksamitki tuż po posadzeniu należy obficie podlać.

Aksamitki są piękną i pożyteczną ozdobą ogrodu 123RF/PICSEL

Jak dbać o aksamitki? Najważniejsze wymagania

Aby kwiaty cieszyły oczy jak najdłużej, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Aksamitki nie są zbyt trudne w uprawie, cechuje je duża odporność na susze. Są w stanie przetrwać niską temperaturę - wyjątkiem są mrozy.

Aksamitki preferują słoneczne stanowiska, ale poradzą sobie również w półcieniu. Najlepiej rosną na glebach żyznych i przepuszczalnych. Należy je podlewać w sposób umiarkowany. W sezonie kwitnienia warto zasilić je nawozem do roślin kwitnących i nie zapominać o systematycznym odchwaszczaniu.

Posadź aksamitki w tym miejscu. Uchronią przed atakiem szkodników

W ogrodzie aksamitki są idealnymi kompankami dla lawendy, szałwii, naparstnicy i nagietka. Co ciekawe, można je również sadzić w sąsiedztwie warzyw. Ogrodnicy lubią tworzyć z nich "zaporę" na grządkach, która ma chronić warzywa przed atakiem szkodników.

Specyficzny zapach aksamitek odstrasza mrówki, mszyce, mątwiki korzeniowe i mączliki warzywne. Obok czego najlepiej sadzić aksamitki? Najlepiej sprawdzą się jako sąsiadki:

kapusty, kalafiora, brokułów czy brukselki,

fasoli,

marchwi,

ziemniaków,

truskawek,

poziomek,

porów,

pomidorów.

Aksamitki wokół ogródka warzywnego to również świetna zapora przed ślimakami. Kwiaty można też sadzić w pobliżu roślin narażonych na ataki mszyc takich jak np. róże.***

