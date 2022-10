Spis treści: 01 Suszenie grzybów

Suszenie grzybów

Nie wszystkie grzyby smakują w wersji suszonej. Na pewno nie powinniśmy suszyć maślaków - je lepiej zamarynować. Błąd popełnimy również, gdy do suszenia wybierzemy delikatne grzyby, jak np. kurki czy rydze. Jakie grzyby najlepiej wybrać? Na liście znalazły się m.in.:

borowiki szlachetne (w wielu regionach Polski nazywane prawdziwkami),

koźlarze

podgrzybki

Pamiętaj o tym, podczas suszenia grzybów



Wybrałeś już grzyby do suszenia? To teraz musisz dobrze je do tego przygotować. Pierwszy punkt - prawidłowe oczyszczenie. Pamiętaj - nigdy nie używaj do tego wody. Nie zaleca się moczenia czy mycia grzybów, znacznie wydłuża to czas potrzebny do ich schnięcia. Wystarczy dokładnie wyczyścić je przy użyciu małego nożyka czy szczoteczki. Po oczyszczeniu sprawdź, czy grzyby nie są zepsute lub robaczywe. Małe grzyby można suszyć w całości, duże lepiej pokroić na mniejsze części - unikniemy dzięki temu m.in. niespodzianki w postaci niedosuszonego środka. Co ważne, jeśli grzyby będą zbyt mocno przesuszone - nic straconego. Można zrobić z nich np. przyprawę w proszku.

Suszenie grzybów w mikrofalówce

Jak szybko wysuszyć grzyby? Na to pytanie odpowiedzi szuka coraz więcej osób. Grzybobranie trwa w najlepsze. Grzybiarze cały czas chwalą się zdobyczami i prezentują pełne kosze grzybów. Jedni wracają do domu z konkretnym planem działania. Mają czas i wiedzą, co dokładnie przygotuj z zebranych prawdziwków czy podgrzybków. Innym tego czasu już brakuje i szukają szybkich metod.

Jedną z nich jest suszenie grzybów w mikrofalówce. Jak to zrobić? Zacząć należy od dokładnego przebrania i oczyszczenia grzybów. Następnie kroimy je na mniejsze plasterki. Mikrofalówce ustawiamy moc na 100 W i wkładamy do niej przygotowane grzyby. Po kilku minutach otwieramy drzwiczki mikrofali, chwilę czekamy i powtarzamy czynność.

Robimy tak kilka razy do momentu, aż grzyby będą już suche. Osoby, które zdecydowały się wykorzystać taką metodą, zauważają, że suszenie trwa nie więcej niż pół godziny. Dodają także, że dłuższe metody suszenia pozwalają na wydobycie z grzybów więcej aromatu i smaku.