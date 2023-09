Emerytura stażowa wchodzi w życie. Decyzja po stronie pracownika

Rząd ogłosił, że emerytury stażowe stają się faktem. Decyzja należeć będzie jednak zawsze do pracownika - to on zdecyduje czy chce dalej pracować czy kończy swoją aktywność zawodową. Co jeszcze warto wiedzieć o tym świadczeniu?

Zdjęcie Rząd poinformował, że emerytury stażowe stają się faktem / 123RF/PICSEL