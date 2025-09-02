Czy gołębie są niebezpieczne?

Gołębie są wszędzie tam, gdzie żyją ludzie, ponieważ w takich warunkach mają łatwy dostęp do pokarmu. Zazwyczaj nie są agresywne w stosunku do człowieka, chyba że stają w obronie swojego gniazda, które ktoś chce je zniszczyć. Czy gołębie są niebezpieczne? Okazuje się, że tak, ponieważ ptaki są nosicielami wielu chorób takich jak aspergiloza, ornitoza czy salmonelloza, które atakują układ oddechowy oraz pokarmowy. Do tego gołębie są nosicielami pasożytów: ptaszyńca i obrzeżka gołębiego. Ten ostatni, podobnie jak kleszcz, może wywoływać boreliozę.

Gołębie również zanieczyszczają swoimi odchodami ogrody oraz balkony. To nie tylko problem higieniczny (w nich również mogą znajdować się patogeny), ale także estetyczny. W chemicznym składzie odchodów znajduje się kwas moczowy, który niszczy elewację oraz reaguje w ich strukturę, więc obecność gołębi może doprowadzić do remontu domu i nadwyrężenia budżetu.

Jak pozbyć się gołębi? Trzeba działać zdecydowanie

Gołąb świetnie czuje się na działce. Często właśnie tam buduje gniazdo © David Maya Jalda 2022 123RF/PICSEL

Oczywiście, istnieją metody na to, aby pozbyć się gołębi, które uwiły sobie gniazdo, ale nie zawsze możemy je legalnie zastosować. Dlaczego? Od 16 października do końca lutego trwa czas kiedy możemy bez problemu usunąć puste gniazdo gołębi na balkonie albo ogrodzie. W pozostałe dni roku, kiedy obowiązuje okres lęgowy, nie możemy się go bezkarnie pozbyć.

Lepiej zapobiegać sytuacjom, by gołębie zadomowiły się w naszej przestrzeni i zniechęcić ptaki do przebywania na naszym terenie. Do tego trzeba dodać jedno: gołębie to inteligentne ptaki, więc niektóre patenty nie zawsze mogą działać, zwłaszcza wtedy, gdy ograniczymy się do jednej metody.

Tych zapachów gołębie nie lubią

Jeśli gołąb raz przyfrunął na nasz balkon, to znak, że może się z czasem tam zadomowić Villalon 123RF/PICSEL

Gołębie mają wyczulony węch, dlatego warto korzystać z tego, co daje nam natura. Jeśli chcemy sprawić, aby wizyty "latających szczurów" nie był uporczywe, można zaprosić albo na balkon, albo do ogrodu intensywnie pachnące rośliny. Jakich zapachów nie lubią gołębie? Wystarczy kilka krzaczków lawendy, jałowca i mięty, które dla naszego nosa są bardzo przyjemne, za to dla ptaków niekoniecznie.

Oczywiście, jeśli nie mamy możliwości, aby posadzić aromatyczne rośliny, skorzystajmy z olejków eterycznych. Te o zapachu lawendy, mięty, cytryny mogą okazać się pomocne, Wystarczy nasączyć nimi ściereczki lub waciki i umieścić w strategicznych miejscach, które automatycznie staną się dla gołębi nieatrakcyjne.

Czego jeszcze nie lubią gołębie? Ostrych i intensywnych zapachów, które możemy pozyskać w sposób naturalny. Płatki chilli lub ocet mogą rozwiązać problem. Jeśli zaś mamy naftalinę, to ona działa drażniąco nie tylko na mole, ale także na "latające szczury", które niszczą i ogród, i balkony.

Środki chemiczne na gołębie? Stosuj z rozwagą

Gołębie upatrzyły sobie nasz balkon albo altanę ogrodową? Nie ma innej rady, jak te miejsca porządnie wysprzątać. Nie tylko ze względów higienicznych, ale także odstraszających. Jeśli już sięgamy pod środki chemiczne, to zanim skorzystamy z najbardziej agresywnych, warto wypróbować te, które najmniej ingerują w środowisko. Pomocny może być wspomniany już wcześniej ocet na gołębie, ale także woda z szarym mydłem. Gdy oba środki nie dały sobie rady z zabrudzeniami albo wizytami gołębi, pomocny może być środek do toalet, który dezynfekuje, ale także odstraszy nieproszonych gości intensywnym woń chloru.

Jeśli powyższe metody na gołębie zawodzą, wtedy można skorzystać ze specjalistycznych środków, które można kupić w sklepach ogrodniczych oraz marketach budowlanych.

Płochliwe gołębie będą widzieć, że nie są proszone

Gołębie są inteligentne i mogą czmychnąć na nasz balkon 123RF/PICSEL

Sama obecność człowieka może zniechęcać gołębie do wizyt. Czasami zdarza się jednak, że "wślizgną" się na balkon i uwiją gniazdo. Natomiast w ogrodzie przebywamy zdecydowanie rzadziej, więc gołębie mogą wykorzystać ten fakt. Na szczęście można w takich sytuacjach sobie również poradzić. W jaki sposób?

Jak zniechęcić gołębie do zakładania gniazd i przebywania na balkonie albo ogrodzie? Wystarczą świetlne lub dźwiękowe przedmioty:

dzwoneczki zawieszone na ścianach lub sufitach,

płyty CD , które będą odbijać refleksy świetlne,

puszki , które będą wydawały dźwięk na wietrze,

taśmy hologramowe powiewające na wietrze wydają szelest,

wiatraczki, które intensywnie się kręcą.

Do tego dochodzą różne gadżety, które mogą być pomocne w pozbyciu się gołębi. Zalicza się do nich urządzenia imitujące dźwięk drapieżnych zwierząt (uznawanych za naturalnych wrogów ptaków) albo przerażonych gołębi. Mogą być to też takie, które emitują ultradźwięki, ale są za to bezpieczne dla naszych czworonożnych pupili. Niektórzy zaopatrują się w figurki, które gołębie uznają za odstraszające.

Pamiętajmy: walka z gołębiami będzie trudniejsza, jeśli wykorzystamy wyłącznie jedną metodę. Aby pozbyć się ptaków, warto skorzystać z kilku naprzemiennie.

Lepiej zapobiegać wizyt gołębi w ogrodzie i na balkonie

Walka z gołębiami może być bardzo trudna i nie zawsze satysfakcjonująca. Dlatego lepiej wcześniej zapobiegać sytuacji, że "latające szczury" zbliżają się do naszego domostwa lub ogrodu. O czym trzeba pamiętać?

Siatki zabezpieczające : skutecznie ochronią balkon przed gołębiami, ale też innymi ptakami. Przed instalacją czasami wymagana jest zgoda administratora budynku.

Kolce : można umieścić je na gzymsach, parapetach i barierkach. Spowodują, że gołębie nie będą miały miejsca na odpoczynek.

Dbanie o porządek: gołębie lubią zakamarki, dlatego trzeba uprzątnąć balkon i ogród z niepotrzebnych rzeczy. Meble lub materiały budowlane zgromadzone w takich miejscach, działają na ptaki jak magnes.

Karmniki i jedzenie: jeśli dokarmiamy zwierzęta, musimy mieć na uwadze fakt, że gołębie mogą uznać je jako zaproszenie i szybko zadomowią się na balkonie i działce.

Regularne sprzątnie: czystość nie sprzyja wizytom gołębi, więc warto się natrudzić, aby uniknąć problemu.

Jak pozbyć się moli spożywczych. Sprawdzone sposoby Polsat Polsat