Po co w ogóle ta podkowa na szyję?

Zacznijmy od podstaw. Głównym zadaniem poduszki podróżnej, niezależnie od jej kształtu, jest zapewnienie wsparcia dla naszej szyi i głowy w pozycji, która nie jest dla nas naturalna do spania - czyli w pozycji siedzącej. Kiedy zasypiamy na fotelu, mięśnie szyi się rozluźniają, a ciężka głowa zaczyna opadać na boki lub do przodu. To właśnie ten nienaturalny wyginający ruch jest przyczyną porannego uczucia sztywności, bólu karku, a nawet migreny.

Poduszka podróżna działa jak rusztowanie. Wypełnia pustą przestrzeń między naszą szyją a zagłówkiem fotela, stabilizując kręgi szyjne i zapobiegając niekontrolowanym ruchom głowy. Dzięki temu mięśnie mogą się naprawdę rozluźnić, a my możemy liczyć na regenerujący sen bez nieprzyjemnych konsekwencji.

Dlaczego wielu ludzi używa jej źle?

A teraz gwóźdź programu! Założę się, że najpopularniejszą poduszkę w kształcie litery "U" zakładasz tak, by jej grubsza część opierała się o kark, a otwarcie znajdowało się z przodu. Logiczne, prawda? Otóż nie do końca!

Spróbuj następnym razem odwrócić ją o 180 stopni. Umieść zapięcie (lub jego brak) za karkiem, a najgrubszą, pełną część poduszki oprzyj o swoją brodę. Dlaczego? Ponieważ największym problemem podczas snu w fotelu jest opadanie głowy do przodu. Tradycyjne ułożenie poduszki wcale temu nie zapobiega. Kiedy jednak poduszka znajdzie się pod brodą, stworzy solidne podparcie, które delikatnie utrzyma głowę w pionie. Twoja szyja wreszcie będzie mogła odpocząć, a ty obudzisz się bez bólu. Proste, a genialne!

Materiały mają znaczenie

Poduszki podróżne mogą być wypełnione:

• pianką memory - dopasowuje się do kształtu szyi, zapewnia stabilne podparcie.

• mikrogranulkami - lekkie, ale mniej stabilne.

• powietrzem - dmuchane, idealne do bagażu, ale nie każdemu pasuje ich twardość i brak "otulenia".

Wybór zależy od tego, czego potrzebujesz.

Nie tylko do spania - kreatywne zastosowania poduszki podróżnej

Myślisz, że poduszka podróżna przydaje się tylko w samolocie? Błąd! Ten wszechstronny gadżet ma o wiele więcej do zaoferowania. Oto kilka nietypowych pomysłów:

• wsparcie dla lędźwi: Spędzasz godziny za biurkiem lub w samochodzie? Umieść poduszkę w dolnej części pleców. Idealnie wypełni lukę między oparciem a kręgosłupem, wymuszając prawidłową postawę i przynosząc ulgę zmęczonym lędźwiom.

• podstawka pod tablet: Połóż poduszkę na kolanach i oprzyj na niej swoje urządzenie. Stworzysz w ten sposób wygodny i stabilny "stoliczek", idealny do oglądania filmów.

• komfort na plaży lub pikniku: Nie lubisz leżeć płasko na kocu? Poduszka podróżna zapewni idealne podparcie dla głowy podczas opalania się czy czytania książki na świeżym powietrzu.

• separator kolan: Śpisz na boku? Umieść poduszkę między kolanami, aby odciążyć biodra i utrzymać kręgosłup w prostej linii.

Jak wybrać najlepszą poduszkę na podróż?

•Przymierz przed zakupem - nie każda pasuje do każdej długości szyi i kształtu barków.

•Zwróć uwagę na zapięcie - pasek lub guzik z przodu pozwala ustabilizować poduszkę.

•Pokrowiec musi być zdejmowany i prany - w podróży higiena jest kluczowa.

•Sprawdź wagę - lekka jest praktyczniejsza, szczególnie jeśli nosisz ją przypiętą do plecaka.

